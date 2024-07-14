PATERNO'. ABBANDONO DI RIFIUTI. BECCATO E SANZIONATO GRAZIE ALLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA

Grazie all’efficace lavoro del Nucleo di Polizia Edilizia e Tutela Ambientale, un soggetto è stato identificato e sanzionato per abbandono illecito di rifiuti in via Torrisi, nei pressi dello stadio F...

Grazie all’efficace lavoro del Nucleo di Polizia Edilizia e Tutela Ambientale, un soggetto è stato identificato e sanzionato per abbandono illecito di rifiuti in via Torrisi, nei pressi dello stadio Falcone Borsellino.

Le telecamere di sorveglianza, posizionate strategicamente nella zona, hanno ripreso l’intera scena, permettendo alle autorità di intervenire tempestivamente.

Le immagini registrate dalle telecamere hanno mostrato chiaramente il trasgressore mentre scaricava rifiuti in modo illegale. Grazie a queste prove inconfutabili, le autorità hanno potuto identificare il responsabile e procedere con le dovute sanzioni. Ai sensi del Codice della strada, sono stati elevati verbali per un importo complessivo di circa € 3.000,00.

Oltre alla multa pecuniaria, il veicolo utilizzato per l’abbandono dei rifiuti è stato confiscato. Questo provvedimento è stato adottato per evitare che il trasgressore possa reiterare il comportamento illecito.

Inoltre, il soggetto è stato denunciato penalmente, sottolineando la gravità dell’atto commesso e il forte impegno delle autorità nel contrastare tali fenomeni.

Il Nucleo di Polizia Edilizia e Tutela Ambientale continuerà a monitorare attentamente il territorio, avvalendosi delle telecamere di sorveglianza per prevenire e reprimere comportamenti illegali che danneggiano l’ambiente e la comunità. Questo intervento rappresenta un chiaro segnale che tali atti non saranno tollerati e che i responsabili saranno perseguiti con la massima severità prevista dalla legge.