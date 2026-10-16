Paternò, accesso alla G.B. Nicolosi: «Un percorso a ostacoli per le famiglie», la segnalazione dei genitori

Lettera aperta alla redazione di 95047.it sulle difficoltà di passaggio e sulle condizioni di un percorso pedonale.

PATERNÒ – Una segnalazione riguardante l'accessibilità del plesso centrale della scuola G.B. Nicolosi è giunta alla redazione di 95047.it, accompagnata da alcune fotografie.

Un cittadino, che ha chiesto di mantenere riservata la propria identità, riferisce alcune difficoltà durante l'accesso alla struttura scolastica.

Secondo quanto segnalato, il cancello principale sarebbe aperto soltanto parzialmente, rendendo meno agevole il passaggio delle persone, soprattutto nei momenti di ingresso e uscita degli alunni, quando potrebbero verificarsi rallentamenti.

Il cittadino segnala inoltre la presenza di alcuni paletti, di un muretto lungo il tragitto utilizzato e di vegetazione incolta che ostacolerebbe parte del percorso pedonale.

«Sarebbe opportuno verificare la situazione e valutare eventuali interventi per rendere l'accesso più agevole e sicuro per tutti, soprattutto per i bambini», è l'appello del segnalante.

Le fotografie trasmesse documentano la presenza di vegetazione e di un muretto nell'area indicata, mentre le modalità di apertura del cancello e la disponibilità di altri accessi necessitano di ulteriori verifiche.

95047.it dà spazio alla segnalazione, restando a disposizione della dirigenza scolastica e degli enti competenti per eventuali chiarimenti e precisazioni.