PATERNO': Accoglienza della Reliquia di Sant Antonio Abate - LE FOTO

Ieri sera bellissimo momento di fede e condivisione con i fratelli della Confraternita di sant'Antonio Abate di Troina che hanno portato la Reliquia di Sant'Antonio a Paternò in occasione dell'inizio del triduo di preparazione alla festa.

Un grazie al Governatore Totuccio Lombardo e a tutti i confrati di Troina. Per ringraziare i Confrati di Troina, è stata donata al Governatore, una lastra in pietra lavica ceramizzata, reslizzata dall'artista Pier Manuel Cartalemi, che riproduce l'immagine di sant'Antonio Abate esposta presso l'altare dedicato al Santo nella chiesa di Piazza Vittorio Veneto.

La Parrocchia di Santa Maria dell'Alto e la Chiesa Sant'Antonio Abate ringraziano tutti i partecipanti, a partire dal signor sindaco Nino Naso, la Confraternita di Maria Ss Addolorata e i fedeli tutti.

PATERNO': Accoglienza della Reliquia di Sant Antonio Abate - LE FOTO

PATERNO': Accoglienza della Reliquia di Sant Antonio Abate - LE FOTO

PATERNO': Accoglienza della Reliquia di Sant Antonio Abate - LE FOTO

PATERNO': Accoglienza della Reliquia di Sant Antonio Abate - LE FOTO

PATERNO': Accoglienza della Reliquia di Sant Antonio Abate - LE FOTO

PATERNO': Accoglienza della Reliquia di Sant Antonio Abate - LE FOTO