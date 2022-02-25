Un grave episodio di cronaca è accaduto oggi 25 febbraio 2022 intorno alle ore 13:15 nel cortile dell istituto GB Nicolosi di via Libertà.Dalle notizie ancora frammentarie arrivate, sembra che un raga...

Un grave episodio di cronaca è accaduto oggi 25 febbraio 2022 intorno alle ore 13:15 nel cortile dell istituto GB Nicolosi di via Libertà.

Dalle notizie ancora frammentarie arrivate, sembra che un ragazzino ha accoltellato un altro coetaneo per motivi sconosciuti e subito dopo si è dato alla fuga.

Sul posto si è reso necessario l'intervento di due ambulanze per prestare i primi soccorsi.

Il ragazzino minorenne, è stato accoltellato ad una gamba, soccorso è stato trasferito all'ospedale per le cure del caso

Le indagini sul ferimento sono affidate ai carabinieri di Paternò che si sono messi sulle tracce dell’aggressore per cercare di individuarlo nel minor tempo possibile.

PATERNÒ: ACCOLTELLAMENTO NEL CORTILE DELLA SCUOLA DI VIA LIBERTÀ 1/3 Successivo »

Notizia in aggiornamento