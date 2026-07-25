Paternò, acqua ancora assente: sono le 16.30 e continuano le segnalazioni da diverse zone

Non sembra essere ancora tornata completamente alla normalità la situazione del servizio idrico a Paternò.

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 luglio 2026, continuano infatti ad arrivare numerose segnalazioni da diverse zone della città dove l’acqua risulterebbe ancora assente.

Nella giornata di ieri era stato comunicato che i serbatoi erano progressivamente ripartiti e avevano ricominciato ad accumulare acqua. Il ritorno alla normale distribuzione era previsto gradualmente a partire da questa mattina, a condizione che non si verificassero ulteriori problemi alla fornitura di energia elettrica.

Alle ore 16.30 di oggi, tuttavia, diverse famiglie segnalano ancora rubinetti a secco e difficoltà nell'approvvigionamento idrico.

La ripartenza dei serbatoi, infatti, non comporta necessariamente un ritorno immediato dell'acqua contemporaneamente in tutte le abitazioni: i tempi possono variare in base al riempimento degli impianti, al gettito e alla pressione raggiunta nelle diverse parti della rete.

Resta inoltre da verificare se nelle ultime ore siano emerse ulteriori criticità che possano avere rallentato il completo ripristino del servizio.

La situazione, dunque, alle 14 non risulta ancora completamente normalizzata e sono ancora numerose le segnalazioni di cittadini senza acqua.

Si attendono eventuali nuovi aggiornamenti da parte di AMA per conoscere i tempi necessari al completo ripristino dell'erogazione in tutte le zone di Paternò.