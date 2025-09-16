Paternò, acqua che scorre da mesi alle Salinelle vicino al campo “Falcone Borsellino”

PATERNÒ – Una nuova segnalazione giunta oggi, martedì 16 settembre 2025, mette in evidenza una situazione di degrado che da tempo affligge la città, in particolare nella zona delle Salinelle, non dist...

PATERNÒ – Una nuova segnalazione giunta oggi, martedì 16 settembre 2025, mette in evidenza una situazione di degrado che da tempo affligge la città, in particolare nella zona delle Salinelle, non distante dal campo sportivo “Falcone Borsellino”.

Un lettore, che preferisce rimanere anonimo, ha denunciato come da mesi si verifichi la fuoriuscita costante di acqua da un punto preciso del quartiere. Un problema che appare ancora più grave in questo periodo segnato da forte criticità idrica in Sicilia, con cittadini costretti a fronteggiare turnazioni e disagi quotidiani.

L’acqua scorre ininterrottamente, creando non solo spreco di una risorsa preziosa – pagata ormai “a peso d’oro” dai cittadini – ma anche disagi legati a sporcizia e degrado urbano.

“È possibile che nessuno riesca a far sistemare questo problema? – scrive l’autore della segnalazione – L’acqua scorre così da tanto tempo che ha fatto crescere una vegetazione tipica in zone dove è perennemente presente. Quanto disagio, quanta sporcizia, quanta delinquenza… e mi chiedo: perché il nostro paese si è ridotto in questo modo?”.

Secondo quanto riferito, la perdita sarebbe collegata alla fontana pubblica ormai chiusa da anni e, nonostante le segnalazioni, la situazione non ha ancora trovato soluzione.

Le foto scattate questa mattina, 16 settembre, documentano la criticità.