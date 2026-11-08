Paternò, tombini intasati a Piano Cesarea: acqua sporca e cattivi odori in strada
Paternò, tombino intasato a Piano Cesarea: acqua sporca e cattivi odori nei pressi di via Mediterraneo. I residenti chiedono un intervento urgente.
PATERNÒ – Acqua sporca, cattivi odori e diversi tombini che sembrerebbero intasati. È quanto segnalato da un cittadino nella zona di Piano Cesarea, nei pressi della salita di via Mediterraneo, dove si registrano disagi a causa della fuoriuscita di acqua maleodorante.
Come mostra la fotografia inviata alla redazione di 95047.it, lungo il bordo della strada si è formato un ristagno di acqua torbida e giallastra, con alcuni rifiuti presenti nelle vicinanze.
Secondo la segnalazione, il problema interesserebbe più tombini della zona, con uno in particolare dal quale fuoriuscirebbero acqua sporca e materiale maleodorante. Una situazione che provoca disagi soprattutto per i cattivi odori avvertiti dai residenti e da chi attraversa la strada.
Al momento non è chiara l'origine delle fuoriuscite, né se il problema sia legato alla rete fognaria o al sistema di raccolta delle acque piovane.
I cittadini chiedono un intervento degli enti competenti per verificare le condizioni dei tombini, individuare le cause del problema e ripristinare le normali condizioni igieniche della zona.
Una situazione che merita una verifica tempestiva, soprattutto per i cattivi odori segnalati e i disagi che potrebbero continuare a interessare i residenti.