PATERNO': ADOTTA UN'AREA VERDE, ECCO IL BANDO PER GLI SPAZI DA VALORIZZARE

Spazi verdi da valorizzare e curare, sono quelli inseriti nel nuovo bando del Comune di Paternò con cui l’Amministrazione intende affidare, a soggetti privati, mediante sponsorizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di aree comunali.

L’oggetto del presente avviso è rivolto ad Aziende, Società, Enti, Associazioni o altri soggetti pubblici o privati che intendano sistemare e conservare delle aree a verde e/o attrezzato sponsorizzandole.

Per la loro assegnazione si dovrà presentare una domanda, così come sarà previsto dal bando successivamente pubblicato, corredata di un progetto di miglioramento che verrà valutato dalla Commissione esaminatrice in cui dovranno essere esplicitati gli interventi programmati finalizzati a creare le condizioni per una reale gestione.

Il progetto potrà prevedere l’inserimento di elementi di arredo, opere d’arte ed elementi architettonici solo se di evidente valenza estetica, previo parere dell’Ufficio del Verde ed a giudizio insindacabile della giunta comunale.

Il progetto non può contenere elementi riconducibili alle attività o al marchio dello Sponsor;

Il progetto deve garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale con particolare attenzione alle distanze di visibilità;

Il progetto dovrà porre particolare attenzione al paesaggio e al contesto circostante in rispetto della Pianificazione generale dell’arredo urbano, così come stabilito dalla G.M. con delibera n.182 del 04 giugno 2018.

Le ditte che hanno avuto assegnate delle aree per le quali hanno operato la sistemazione e la manutenzione ed il cui contratto è recentemente scaduto possono rinnovare le sponsorizzazioni purchè facciano pervenire entro la data di questo avviso l'istanza di rinnovo e la documentazione necessaria per la stipula della convenzione;

La manifestazione di interesse dovrà essere esplicitata a mezzo pec all’indirizzo: ass.segreteria@ cert.comune.paterno.ct.it oppure attraverso il Protocollo Generale dell'Ente entro il 16/03/2020, intestata al Comune di Paternò – c.a. Responsabile del III Settore – Parco del Sole 22 - 95047 Paternò, con la seguente indicazione: Manifestazione di interesse per ’La sistemazione ed il mantenimento delle aree a verde e delle aree attrezzate pubbliche mediante sponsorizzazione’

indicando l’area di interesse nell’istanza.

Successivamente verrà pubblicato il bando relativamente alle aree per le quali è pervenuta almeno una manifestazione di interesse.

Di seguito le aree, individuate dalla G.M. con delibera n.182 del 04 giugno 2018 per le quali si può manifestare l’interesse:

Aree a verde presenti Alla Piscina Comunale

Aree a verde presenti Al Palazzetto Dello Sport

Aree a verde presenti Ai Campi Da Tennis

Aree a verde presenti in Via XXI Aprile

Aree a verde presenti lungo Via Fonte Maimonide

Aree a verde presenti al parcheggio del Cimitero di Via Balatelle

Collina - Piazzale del Castello

Collina –Piazzale S. Francesco Alla Collina

Collina –Aree a verde Zona Serbatoio AMA

Collina –Via Verdi

Collina –Via degli Svevi

Collina –Via dei Normanni

Collina –Ex Ospedale -Spazi a verde all'interno

Corso Del Popolo –Rotatoria Vittime della Strada

Corso Del Popolo –Aiuole Spartitraffico

Corso Del Popolo –Intersezione Via de Gasperi - Rotatoria Per Ragalna

Corso del Popolo intersezione Viale dei Platani

Corso Del Popolo –Aiuola Limitrofa Parco Amicizia

Corso Italia –Aiuole Spartitraffico a siepe

Corso Italia –Rotatoria Intersezione Via Nazario Sauro

Corso Italia –Rotatoria Intersezione Corso Del Popolo

Corso Italia –Rotatoria Via Delle Scienze

Largo Della Zagara –(con Fontana)

Parco del Sole (con Fontana)

Parco Papa Giovanni XXIII

Parco Padre Pio

Parco Amicizia

Parco Joel

Parco Magnolie

Parco Marconi

Piazza Bambini del Mondo (con fontana)

Piazza Martiri d'Ungheria - Ex Carcere Borbonico

Piazza Caduti Del Mare

Piazza Carlo Alberto

Piazza Concordia

Piazza Diaz

Piazza Don Pino Puglisi

Piazza Ficus

Piazza Livatino

Piazza Aldo Moro

Piazza Caduti di Nassiryia (con fontana)

Piazza S. Barbara

Piazza San Francesco di Paola

Piazza Tricolore

Piazza Umberto

Piazza della Regione (con fontana)

Piazzale della Fraternità

Piazzale della Repubblica

Piazzale della Civiltà del Lavoro

Piazzale dei Diritti Umani (zona Ospedale SS. Salvatore)

Piazzale della Ricerca

Piazzale Isole Eolie

Via dei Coralli –aiuole

Via dei Coralli rotatoria intersezione con Via delle Gemme

Via Fonte Maimonide - Rotatoria

Via Arte E Mestieri –Aiuola zona Cipressi

Via Giaconia

Via Dalmazia –Aiuola Con Ficus

Via Dalmazia –Intersezione con Via Sardegna rotatoria

Via Venezia – Aiuole

Viale Dei Platani –Aiuola di fronte Chiesa Spirito Santo

Viale Dei Platani –Aiuole Spartitraffico

Villa Moncada (escluso fontana centrale)

Tutti i dettagli, il facsimile della domanda, le modalità di presentazione, i requisiti richiesti e ogni altro criterio e allegato da presentare sono scaricabili a questo link:

CLICCA QUA