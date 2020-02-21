PATERNO': ADOTTA UN'AREA VERDE, ECCO IL BANDO PER GLI SPAZI DA VALORIZZARE
Spazi verdi da valorizzare e curare, sono quelli inseriti nel nuovo bando del Comune di Paternò con cui l’Amministrazione intende affidare, a soggetti privati, mediante sponsorizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di aree comunali.
L’oggetto del presente avviso è rivolto ad Aziende, Società, Enti, Associazioni o altri soggetti pubblici o privati che intendano sistemare e conservare delle aree a verde e/o attrezzato sponsorizzandole.
Per la loro assegnazione si dovrà presentare una domanda, così come sarà previsto dal bando successivamente pubblicato, corredata di un progetto di miglioramento che verrà valutato dalla Commissione esaminatrice in cui dovranno essere esplicitati gli interventi programmati finalizzati a creare le condizioni per una reale gestione.
Il progetto potrà prevedere l’inserimento di elementi di arredo, opere d’arte ed elementi architettonici solo se di evidente valenza estetica, previo parere dell’Ufficio del Verde ed a giudizio insindacabile della giunta comunale.
Il progetto non può contenere elementi riconducibili alle attività o al marchio dello Sponsor;
Il progetto deve garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale con particolare attenzione alle distanze di visibilità;
Il progetto dovrà porre particolare attenzione al paesaggio e al contesto circostante in rispetto della Pianificazione generale dell’arredo urbano, così come stabilito dalla G.M. con delibera n.182 del 04 giugno 2018.
Le ditte che hanno avuto assegnate delle aree per le quali hanno operato la sistemazione e la manutenzione ed il cui contratto è recentemente scaduto possono rinnovare le sponsorizzazioni purchè facciano pervenire entro la data di questo avviso l'istanza di rinnovo e la documentazione necessaria per la stipula della convenzione;
La manifestazione di interesse dovrà essere esplicitata a mezzo pec all’indirizzo: ass.segreteria@ cert.comune.paterno.ct.it oppure attraverso il Protocollo Generale dell'Ente entro il 16/03/2020, intestata al Comune di Paternò – c.a. Responsabile del III Settore – Parco del Sole 22 - 95047 Paternò, con la seguente indicazione: Manifestazione di interesse per ’La sistemazione ed il mantenimento delle aree a verde e delle aree attrezzate pubbliche mediante sponsorizzazione’
indicando l’area di interesse nell’istanza.
Successivamente verrà pubblicato il bando relativamente alle aree per le quali è pervenuta almeno una manifestazione di interesse.
Di seguito le aree, individuate dalla G.M. con delibera n.182 del 04 giugno 2018 per le quali si può manifestare l’interesse:
- Aree a verde presenti Alla Piscina Comunale
- Aree a verde presenti Al Palazzetto Dello Sport
- Aree a verde presenti Ai Campi Da Tennis
- Aree a verde presenti in Via XXI Aprile
- Aree a verde presenti lungo Via Fonte Maimonide
- Aree a verde presenti al parcheggio del Cimitero di Via Balatelle
- Collina - Piazzale del Castello
- Collina –Piazzale S. Francesco Alla Collina
- Collina –Aree a verde Zona Serbatoio AMA
- Collina –Via Verdi
- Collina –Via degli Svevi
- Collina –Via dei Normanni
- Collina –Ex Ospedale -Spazi a verde all'interno
- Corso Del Popolo –Rotatoria Vittime della Strada
- Corso Del Popolo –Aiuole Spartitraffico
- Corso Del Popolo –Intersezione Via de Gasperi - Rotatoria Per Ragalna
- Corso del Popolo intersezione Viale dei Platani
- Corso Del Popolo –Aiuola Limitrofa Parco Amicizia
- Corso Italia –Aiuole Spartitraffico a siepe
- Corso Italia –Rotatoria Intersezione Via Nazario Sauro
- Corso Italia –Rotatoria Intersezione Corso Del Popolo
- Corso Italia –Rotatoria Via Delle Scienze
- Largo Della Zagara –(con Fontana)
- Parco del Sole (con Fontana)
- Parco Papa Giovanni XXIII
- Parco Padre Pio
- Parco Amicizia
- Parco Joel
- Parco Magnolie
- Parco Marconi
- Piazza Bambini del Mondo (con fontana)
- Piazza Martiri d'Ungheria - Ex Carcere Borbonico
- Piazza Caduti Del Mare
- Piazza Carlo Alberto
- Piazza Concordia
- Piazza Diaz
- Piazza Don Pino Puglisi
- Piazza Ficus
- Piazza Livatino
- Piazza Aldo Moro
- Piazza Caduti di Nassiryia (con fontana)
- Piazza S. Barbara
- Piazza San Francesco di Paola
- Piazza Tricolore
- Piazza Umberto
- Piazza della Regione (con fontana)
- Piazzale della Fraternità
- Piazzale della Repubblica
- Piazzale della Civiltà del Lavoro
- Piazzale dei Diritti Umani (zona Ospedale SS. Salvatore)
- Piazzale della Ricerca
- Piazzale Isole Eolie
- Via dei Coralli –aiuole
- Via dei Coralli rotatoria intersezione con Via delle Gemme
- Via Fonte Maimonide - Rotatoria
- Via Arte E Mestieri –Aiuola zona Cipressi
- Via Giaconia
- Via Dalmazia –Aiuola Con Ficus
- Via Dalmazia –Intersezione con Via Sardegna rotatoria
- Via Venezia – Aiuole
- Viale Dei Platani –Aiuola di fronte Chiesa Spirito Santo
- Viale Dei Platani –Aiuole Spartitraffico
- Villa Moncada (escluso fontana centrale)
Tutti i dettagli, il facsimile della domanda, le modalità di presentazione, i requisiti richiesti e ogni altro criterio e allegato da presentare sono scaricabili a questo link: