Paternò e Adrano: controlli a sale gioco, sale scommesse e bar

Operazione della Squadra Mobile

95047.it Nell’ambito di controlli disposti dal Questore di Catania, finalizzati alla prevenzione e alla repressione del gioco illegale, alla sicurezza del gioco e alla tutela dei minori, nei giorni del 13,14 e 15 dicembre, nei Comuni di Adrano e Paternò, sono stati effettuati controlli amministrativi ad opera del personale del Commissariato di Polizia unitamente a pattuglie della Squadra Mobile di Catania.

Nel corso dei servizi effettuati sono state controllate 19 attività commerciali (sale gioco, sale scommesse e bar) con all’interno apparecchiature elettroniche per il gioco on line e slot e videolottery; sono stati identificati 98 avventori ed effettuate 5 perquisizioni personali e domiciliari alla ricerca di armi. Inoltre, titolare di un’attività di raccolta scommesse è stato deferito all’autorità giudiziaria per gioco illegale; nella circostanza sono stati sequestrati penalmente 3 personal computer.