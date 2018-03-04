PATERNO': AFFLUENZA DEFINITIVA ELEZIONI POLITICHE 2018
Alle ore 23 a Paternò hanno votato:
CAMERA DEI DEPUTATI hanno votato 20.501 su 37.621 persone aventi al diretto al voto per una percentuale del 54,49 %
SENATO hanno votato 22.158 su 33.560 persone aventi al diretto al voto per una percentuale del 66,03 %
DATO SICILIA DEL DEL 63.49
DATO NAZIONALE DEL 73.70
I DATI SI RIFERISCONO ALLA CAMERA
DATO SICILIA DEL DEL 47,14
DATO NAZIONALE DEL 58,46
I DATI SI RIFERISCONO ALLA CAMERA
C’è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.
Arrivano i primi dati sull'affluenza ai seggi per le politiche 2018
Alle ore 12 a Paternò hanno votato 5.223 su 37.621 per una percentuale del 13,88 %
DATO PROVINCIA DI CATANIA DEL 15%
DATO SICILIA DEL DEL 14.27
DATO NAZIONALE DEL 19.34
C’è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.
Lo scrutinio inizierà a conclusione delle operazioni di voto.
(in aggiornamento)