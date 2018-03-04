95047

PATERNO': AFFLUENZA DEFINITIVA ELEZIONI POLITICHE 2018

05 marzo 2018 00:29
Alle ore 23 a Paternò hanno votato:

CAMERA DEI DEPUTATI  hanno votato 20.501 su 37.621 persone aventi al diretto al voto  per una percentuale del 54,49 % 

SENATO  hanno votato 22.158  su 33.560 persone aventi al diretto al voto  per una percentuale del 66,03 % 

DATO SICILIA DEL DEL 63.49

DATO NAZIONALE DEL 73.70

I DATI SI RIFERISCONO ALLA CAMERA

DATO SICILIA DEL DEL 47,14

DATO NAZIONALE DEL 58,46

I DATI SI RIFERISCONO ALLA CAMERA

C’è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.

Arrivano i primi dati sull'affluenza ai seggi per le politiche 2018

Alle ore 12 a Paternò hanno votato 5.223 su 37.621 per una percentuale del 13,88 % 

DATO PROVINCIA DI CATANIA DEL 15%

DATO SICILIA DEL DEL 14.27

DATO NAZIONALE DEL 19.34

C’è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.

Lo scrutinio inizierà a conclusione delle operazioni di voto.

(in aggiornamento)

 

