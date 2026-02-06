Paternò, aggiornamenti sul piccolo Diego: intervento riuscito, tumore rimosso e gamba salvata

Dopo la grande ondata di solidarietà ricevuta nei mesi scorsi, arrivano notizie incoraggianti sul piccolo Diego, il bambino per il quale la comunità di Paternò si era mobilitata con una raccolta fondi...

La mamma di Diego ha voluto condividere un aggiornamento importante: venerdì scorso il bambino è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, conclusosi con successo.

Dopo oltre sette ore di sala operatoria, i medici sono riusciti a salvare la gamba, impiantare la protesi e rimuovere il tumore.

«Abbiamo raggiunto un traguardo importante e giorno per giorno ne raggiungiamo altri, con piccoli passi verso la riabilitazione», racconta la mamma.

Nonostante la rimozione del tumore, il percorso di cure non è concluso. Come previsto dai protocolli medici, Diego continuerà il trattamento oncologico con i cicli di chemioterapia, che proseguiranno fino al mese di luglio, salvo eventuali complicazioni. Parallelamente inizierà anche il percorso di riabilitazione.

Le cure proseguiranno presso il reparto di oncoematologia del Policlinico Rodolico di Catania, dove Diego continuerà ad essere seguito dall’équipe medica.

La famiglia ha scelto di condividere questo aggiornamento per ringraziare la città di Paternò per l’affetto, la vicinanza e la prontezza dimostrata, anche attraverso il sostegno arrivato dalla raccolta fondi su GoFundMe.

Un messaggio di speranza e gratitudine che racconta un cammino ancora impegnativo, ma affrontato con coraggio, passo dopo passo.