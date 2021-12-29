PATERNO': AGGIORNAMENTO DATI COVID. AUMENTANO GLI OSPEDALIZZATI E LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE
Arriva il consueto aggiornamento del bollettino emesso da parte dell'Amministrazione in data 28 Dicembre 2021.
Diminuiscono i casi degli attuali positivi di Coronavirus registrati a Paternò rispetto all'ultimo aggiornamento che risale a ieri, sono 262 , tre soggetti rispetto al bollettino emesso ieri.
Peggiorano i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 12 soggetti, un soggetto in piu' rispetto al precedente bollettino.
Aumenta il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 540 quindi 38 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino
I DATI DI OGGI 27/12/2021
POSITIVI 262 soggetti attualmente positivi (-3 rispetto dal 27 Dicembre 2021)
OSPEDALIZZATI 12 soggetti (+2 rispetto dal 27 Dicembre 2021)
QUARANTENA 540 (+ 38 rispetto dal 27 Dicembre 2021)
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 28/12/2021 ORE 17:15
