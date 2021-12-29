95047

PATERNO': AGGIORNAMENTO DATI COVID. AUMENTANO GLI OSPEDALIZZATI E LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE

Arriva il consueto aggiornamento del bollettino emesso da parte dell'Amministrazione in data 28 Dicembre 2021.Diminuiscono i casi degli attuali positivi di Coronavirus registrati a Paternò rispetto al...

29 dicembre 2021 08:21
Arriva il consueto aggiornamento del bollettino emesso da parte dell'Amministrazione in data 28 Dicembre 2021.

Diminuiscono i casi degli attuali positivi di Coronavirus registrati a Paternò rispetto all'ultimo aggiornamento che risale a ieri,  sono 262 , tre soggetti rispetto al bollettino emesso ieri.

Peggiorano i dati  sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 12 soggetti, un  soggetto in piu' rispetto al precedente bollettino.

Aumenta il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 540  quindi 38 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI DI OGGI 27/12/2021

POSITIVI 262 soggetti attualmente positivi (-3 rispetto dal 27 Dicembre 2021)
OSPEDALIZZATI 12 soggetti (+2 rispetto dal 27 Dicembre 2021)
QUARANTENA 540 (+ 38 rispetto dal 27 Dicembre 2021)

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 28/12/2021 ORE 17:15

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 262 di cui 12 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 540. I dati sono in continuo aggiornamento.

