PATERNÒ: AGGREDITO SOTTO CASA IL VICESINDACO MANNINO

Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno spinto tre persone ad aggredire il vicesindaco di Paternò Ignazio Mannino. Il fatto è accaduto stamattina intorno alle 8,15 in via Circumvallazione, a p...

Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno spinto tre persone ad aggredire il vicesindaco di Paternò Ignazio Mannino. Il fatto è accaduto stamattina intorno alle 8,15 in via Circumvallazione, a pochi passi dalla sua abitazione. Da una prima ricostruzione sembra che gli aggressori fossero in tre e armati di bastoni.

Al momento Mannino è in ospedale per dei controlli. Indagini sono in corso, da parte dei Carabinieri, per capire cosa sia realmente avvenut