PATERNO' AGGRESSIONE AL PRONTO SOCCORSO
PATERNO' AGGRESSIONE AL PRONTO SOCCORSO
A cura di Redazione
30 dicembre 2017 15:22
L'episodio è avvenuto questa notte all'interno del pronto soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore, dove un paziente, arrivato al pronto soccorso con la moglie per una ferita non grave pretendeva di essere visitato subito.
Agli inviti del personale sanitario di attendere il proprio turno, in quanto già impegnati in un codice rosso , ha reagito con rabbia, infilandosi di forza in una delle stanze per le visite, aggredendo un’infermiera, e scagliando la scrivania del medico.
Nel frattempo sono arrivati i Carabinieri che l'hanno prontamente bloccato.
Indagini sono in corso sull'ennesimo episodio di violenza in ospedale.