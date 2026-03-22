PATERNO’ AL 25,87% ALLE ORE 19 – I DATI SULL’AFFLUENZA AL REFERENDUM 2026
PATERNO’ SI FERMA ALL’8,65%, ITALIA AL 14,88% – REFERENDUM, TUTTI I DATI DI AFFLUENZA ORE 12
Si aggiorna il dato sull’affluenza a Paternò per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.
Alle ore 19 di oggi, domenica 22 marzo, l’affluenza nel comune etneo si attesta al 25,87%, sulla base delle sezioni rilevate.
👉 Il confronto con la precedente rilevazione:
Ore 12: 8,65%
Ore 19: 25,87%
👉 I dati alle ore 19:
ITALIA: 38.68%
SICILIA: 28,88%
PROVINCIA DI CATANIA: 28,75%
👉 Nel nostro comprensorio:
Belpasso: 26,86%
Biancavilla: 23,64%
Motta Sant’Anastasia: 27,18%
Ragalna: 32,38%
Santa Maria di Licodia: 25,40%
Le operazioni di voto proseguiranno:
domenica dalle 7 alle 23
lunedì dalle 7 alle 15
Si ricorda che, trattandosi di un referendum costituzionale confermativo, non è previsto il quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.
Arrivano i primi dati ufficiali sull’affluenza a Paternò per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.
Alle ore 12 di oggi, domenica 22 marzo, l’affluenza nel comune etneo si attesta all’8,65%, con 47 sezioni su 47 già rilevate.
Si tratta di un dato inferiore rispetto ai livelli registrati a livello nazionale e regionale.
👉 I dati alle ore 12:
ITALIA: 14,88%
SICILIA: 10,05%
PROVINCIA DI CATANIA: 10,65%
👉 Nel nostro comprensorio:
Belpasso: 10,13%
Biancavilla: 6,34%
Motta Sant’Anastasia: 9,33%
Ragalna: 12,28%
Santa Maria di Licodia: 7,85%
🔴 Affluenza ore 12 per regioni:
TOP 3:
🗳️ Emilia-Romagna (19,49% con 4.321/4.525)
🗳️ Friuli-Venezia Giulia (17,83% con 1.280/1.354)
🗳️ Lombardia (17,54% con 7.712/9.258)
FLOP 3:
🗳️ Calabria (9,61% con 2.315/2.407)
🗳️ Basilicata (9,84% con 683/683)
🗳️ Sicilia (10,06% con 4.962/5.306)
Il dato mostra una partecipazione ancora contenuta, con percentuali diverse tra i vari territori.
Le operazioni di voto proseguiranno:
domenica dalle 7 alle 23
lunedì dalle 7 alle 15
Si ricorda che, trattandosi di un referendum costituzionale confermativo, non è previsto il quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.
👉 Prossimo aggiornamento atteso alle ore 19.
Seguiranno aggiornamenti su 95047.it.