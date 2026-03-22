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PATERNO’ AL 25,87% ALLE ORE 19 – I DATI SULL’AFFLUENZA AL REFERENDUM 2026

PATERNO’ SI FERMA ALL’8,65%, ITALIA AL 14,88% – REFERENDUM, TUTTI I DATI DI AFFLUENZA ORE 12

A cura di Redazione
22 marzo 2026 19:31
PATERNO’ AL 25,87% ALLE ORE 19 – I DATI SULL’AFFLUENZA AL REFERENDUM 2026 -
Paternò
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Si aggiorna il dato sull’affluenza a Paternò per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.

Alle ore 19 di oggi, domenica 22 marzo, l’affluenza nel comune etneo si attesta al 25,87%, sulla base delle sezioni rilevate.

👉 Il confronto con la precedente rilevazione:

  • Ore 12: 8,65%

  • Ore 19: 25,87%

👉 I dati alle ore 19:

  • ITALIA: 38.68%

  • SICILIA: 28,88%

  • PROVINCIA DI CATANIA: 28,75%

👉 Nel nostro comprensorio:

  • Belpasso: 26,86%

  • Biancavilla: 23,64%

  • Motta Sant’Anastasia: 27,18%

  • Ragalna: 32,38%

  • Santa Maria di Licodia: 25,40%

Le operazioni di voto proseguiranno:

  • domenica dalle 7 alle 23

  • lunedì dalle 7 alle 15

Si ricorda che, trattandosi di un referendum costituzionale confermativo, non è previsto il quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.

Arrivano i primi dati ufficiali sull’affluenza a Paternò per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.

Alle ore 12 di oggi, domenica 22 marzo, l’affluenza nel comune etneo si attesta all’8,65%, con 47 sezioni su 47 già rilevate.

Si tratta di un dato inferiore rispetto ai livelli registrati a livello nazionale e regionale.

👉 I dati alle ore 12:

  • ITALIA: 14,88%

  • SICILIA: 10,05%

  • PROVINCIA DI CATANIA: 10,65%

👉 Nel nostro comprensorio:

  • Belpasso: 10,13%

  • Biancavilla: 6,34%

  • Motta Sant’Anastasia: 9,33%

  • Ragalna: 12,28%

  • Santa Maria di Licodia: 7,85%

  • 🔴 Affluenza ore 12 per regioni:

TOP 3:
🗳️ Emilia-Romagna (19,49% con 4.321/4.525)
🗳️ Friuli-Venezia Giulia (17,83% con 1.280/1.354)
🗳️ Lombardia (17,54% con 7.712/9.258)

FLOP 3:
🗳️ Calabria (9,61% con 2.315/2.407)
🗳️ Basilicata (9,84% con 683/683)
🗳️ Sicilia (10,06% con 4.962/5.306)

Il dato mostra una partecipazione ancora contenuta, con percentuali diverse tra i vari territori.

Le operazioni di voto proseguiranno:

  • domenica dalle 7 alle 23

  • lunedì dalle 7 alle 15

Si ricorda che, trattandosi di un referendum costituzionale confermativo, non è previsto il quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.

👉 Prossimo aggiornamento atteso alle ore 19.

Seguiranno aggiornamenti su 95047.it.

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