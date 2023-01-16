PATERNO': AL VIA DA QUESTA NOTTE LA DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI IN CITTA'. IL CALENDARIO
Al via da questa sera la disinfestazione contro insetti volanti e striscianti in tutto il centro abitato del Comune di Paternò
Le operazioni di disinfestazione verranno effettuate dalle ore 23:00 alle ore 05:00 secondo il seguente calendario:
LUNEDI 16 GENNAIO 2023
Zona 1 Centro Storico — delimitata:
- a nord, tratto tra intersezione di piazza S. Barbara con via Monastero fino aII’intersezione di via Vittorio Emanuele con via Strano;
- a est, tratto tra intersezione di via Prof. S. Distefano e via Circumvallazione fino a via Strano intersezione con via Vittorio Emanuele;
- A sud tratto tra via gaudio e via mediterraneo fino aIl’intersezione di via Prof. S. Distefano e via Circumvallazione;
- a ovest, area della Collina Storica;
MARTEDI 17 GENNAIO 2023
Zona 2 Nord Ovest — delimitata:
- a nord, tratto tra intersezione di via Ametista con via della Comunità Europea fino aII’intersezione di corso Italia con via Convento;
- a est, tratto tra Piazza Regina Margherita fino all’intersezione di via Convento con Corso Italia;
- a sud, tratto tra via San Marco e Piazza S. Barbara e tratto tra via Monastero fino a Piazza Regina Margherita;
- a ovest, tratto tra intersezione di via S. Marco con SP. 137/1, fino a via dei Mulini;
MERCOLEDI 18 GENNAIO 2023
Zona 3 nord - delimitata :
- a nord, tratto tra intersezione di Feudo Stella con la S.P. 229/11, fino al alI’intersezione di via Grazia Deledda con via Mongibello;
- a ovest, tratto tra intersezione di via Nazario Sauro con via delle Arti e dei mestieri, fino aIl’intersezione di Feudo Stella con la S.P. 229/11;
- a est, tratto tra intersezione di via Mongibello con via Grazia Deledda, fino aII’intersezione di viale dei Platani con Corso Italia;
- a sud, tratto tra intersezione di Corso ltalia con Viale dei platani fino alla stazione di servizio Agip-Eni di via della Comunità Europea
GIOVEDI 19 GENNAIO 2023
Zona 4 Nord Est — delimitata:
a nord — est, tratto tra intersezione corso ltalia con via convento fino a intersezione corso Italia via Vittorio Emanuele:
- a ovest, tratto tra Piazza Regina Margherita fino aII’intersezione di via Convento con Corso ltalia;
- a sud tratto tra Piazza Regina Margherita fino aII’intersezione di via Vittorio Emanuele con Corso Italia;
VENERDI 20 GENNAIO 2023
Zona 5 Centro Sud — delimitata:
- a nord, tratto tra intersezione di via Vittorio Emanuele con via Strano fino intersezione aII’intersezione di via Vittorio Emanuele con via Canonico Renna;
- a est, tratto tra intersezione di via Canonico Renna con via Vittorio Emanuele fino a intersezione di via Campania e piazza Don Pino Puglisi e tratto tra intersezione tra Via Scala Vecchia con via Michelangelo Buonarroti fino aII’intersezione con via Balatelle;
- a sud - ovest, tratto tra intersezione di via G. Verga con la SP. 58 fino aIl’intersezione di via Mediterraneo con via Prof. S. Distefano e dal tratto intersezione di via circumvallazione, fino aIl’intersezione di via Strano con via Vittorio Emanuele;
SABATO 21 GENNAIO 2023
Zona 6 Sud Est — delimitata:
- a nord, daII’intersezione di via Vittorio Emanuele con via Canonico Renna aII’intersezione di via Vittorio Emanuele con corso ltalia fino aII’intersezione di via Contessa Adelaide con la SP. 229/I ;
- a est, tratto tra intersezione di via Sardegna con Viale DeIl’Unità d’ItaIia e intersezione di corso Paolo VI con via Balatelle;
- a sud, daII’intersezione di via Balatelle con corso Paolo VI fino aII’intersezione di via Sella con Via Giovanni Verga;
- a ovest, daIl’intersezione di via Canonico Renna con via Vittorio Emanuele fino a aII’intersezione di via Campania con piazza Don Pino Puglisi e dalI’intersezione tra Via Scala Vecchia con via Michelangelo Buonarroti fino aII’intersezione con via Balatelle;
La popolazione è invitata a:
• Non esporre all'esterno delle abitazioni sostanze alimentari o indumenti
• Chiudere le finestre
• Tenere dentro gli animali domestici
• Svuotare i sottovasi