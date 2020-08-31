PATERNÒ. AL VIA DOMANI I LAVORI PER IL NUOVO PRONTO SOCCORSO

Saranno consegnati domani, all’impresa aggiudicataria, i lavori di rimodulazione e adeguamento funzionale delle strutture e delle aree del Pronto Soccorso del Presidio.L’intervento, per un importo di...

L’intervento, per un importo di oltre un milione di euro, è stato finanziato con fondi regionali dedicati (GSA) e in parte con fondi del bilancio aziendale, e riguardano la ristrutturazione complessiva, l’ampliamento e la messa a norma dei locali del Pronto Soccorso. La durata prevista dei lavori è di 150 giorni.

Sarà sistemata, inoltre, tutta l’area di accesso alla “camera calda” e sarà realizzato un nuovo corridoio di transito fra l’edificio principale e la Radiologia, evitando interferenze con il Pronto Soccorso.

Mercoledì 1 settembre al via anche i lavori per il ripristino delle trave-solaio dei locali sottostanti il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “SS.mo Salvatore”. L’intervento per un importo di oltre 60.000,00 euro, è propedeutico alla gara integrata per la realizzazione del nuovo Laboratorio Analisi. La conclusione dei lavori è prevista entro 60 giorni.

Lunedì 7 settembre, infine, partirà il cantiere per la ristrutturazione dei locali a piano terra (ex magazzino) da destinare a morgue. L’importo complessivo dell’appalto è di oltre 100.000,00 euro, a carico del bilancio aziendale. La nuova morgue sarà allocata nei locali, attualmente in disuso, sottostanti il Pronto Soccorso. Anche in questo caso la conclusione dei lavori è prevista entro 60 giorni.

«Nei prossimi 150 giorni l’Ospedale sarà un grande cantiere - afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, dott. Maurizio Lanza -. 150 giorni per dare un volto nuovo alla struttura, potenziarne l’aspetto logistico e strutturale, e programmare il miglioramento dei servizi secondo la volontà dell’assessore regionale alla salute, avv. Ruggero Razza, e le previsioni della rete ospedaliera. Ringraziamo il direttore dell’Ufficio Tecnico aziendale, ing. Francesco Alparone, e i suoi collaboratori per il risultato conseguito e per la tenacia nel superare difficoltà burocratiche e imprevisti».

In ultimo, nei prossimi giorni saranno aggiudicati i lavori per la realizzazione della nuova Farmacia Ospedaliera.