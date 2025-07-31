PATERNÒ, AL VIA GLI ABBONAMENTI GRATUITI PER GLI STUDENTI PENDOLARI: DOMANDE ENTRO IL 30 NOVEMBRE
Anche per l’anno scolastico 2025/2026 gli studenti delle scuole superiori residenti a Paternò che frequentano istituti in altri comuni potranno usufruire del trasporto gratuito grazie all’accordo tra...
Anche per l’anno scolastico 2025/2026 gli studenti delle scuole superiori residenti a Paternò che frequentano istituti in altri comuni potranno usufruire del trasporto gratuito grazie all’accordo tra il Comune e la Ferrovia Circumetnea (F.C.E.).
Il servizio, riservato agli studenti pendolari della scuola secondaria di secondo grado, sarà attivo per chi frequenta scuole statali o paritarie pubbliche non presenti nel territorio comunale. L’abbonamento verrà caricato direttamente sul cellulare dell’alunno tramite l’applicazione “APP.F.C.E. Catania”, scaricabile gratuitamente. Le istruzioni per il download sono consultabili sul sito ufficiale del Comune di Paternò (www.comune.paterno.ct.it).
Domande entro il 30 novembre
Per accedere al servizio, le famiglie interessate dovranno presentare istanza entro il 30 novembre 2025, allegando:
una copia del documento d’identità del richiedente;
il modello ISEE in corso di validità.
L’iniziativa è prevista dalla Legge Regionale n. 24/1973 e dalla Legge Regionale n. 1/1979, che regolano l’erogazione del servizio di trasporto scolastico per gli studenti residenti nei comuni siciliani.
Sportello informativo per le famiglie
Per chiarimenti e supporto nella compilazione delle domande è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione, sito in via Alcide De Gasperi (primo piano, struttura “Un Nonno per Amico”), nei giorni di ricevimento:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00;
- mercoledì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00 (esclusi i mesi estivi di luglio e agosto).
In alternativa, è possibile contattare l’ufficio al numero 095.7970392.
Con questa misura, l’Amministrazione comunale intende continuare a sostenere il diritto allo studio, riducendo i costi per le famiglie e incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico.