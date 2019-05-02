PATERNO': AL VIA I FESTEGGIAMENTI PER SAN FRANCESCO DI PAOLA, PROGRAMMA

Programma San Francesco di Paola 2019NEL V CENTENARIO DELLA CANONIZZAZIONE02-04 MAGGIO TRIDUO DI PREPARAZIONEOre 18,00 recita del santo rosario e della coroncina del mese di maggioOre 18,30 S. Messa04...

Programma San Francesco di Paola 2019

NEL V CENTENARIO DELLA CANONIZZAZIONE

02-04 MAGGIO TRIDUO DI PREPARAZIONE

Ore 18,00 recita del santo rosario e della coroncina del mese di maggio

Ore 18,30 S. Messa

04 MAGGIO - VIGILIA DELLA FESTA

Ore 18,30 Canto dell’inno, svelata del venerato simulacro del Santo e S. Messa

DOMENICA 5 MAGGIO

Ore 8,00 scampanio festoso e spari di bombe al castello normanno

Ore 9,30 esposizione della reliquia del Santo e celebrazione eucaristica

Ore 11,00 solenne celebrazione eucaristica, animata dal coro polifonico Sturm und Drang

Ore 17,00 tradizionale asta

Ore 19,15 scampanio festoso e uscita del venerato simulacro di San Francesco di Paola sul fercolo “Bucintoro” per le vie: p.zza S. F. di Paola, p.zza Umberto, p.zza S. Barbara. Sosta nella chiesa parrocchiale per la S. Messa. Dopo la celebrazione la processione riprenderà per le vie: Monastero, p.zza Indipendenza, Teatro delle poste, p.zza S. F. di Paola.

Ore 21,00 in p.zza S. F. di Paola, spettacolo pirotecnico, benedizione con la reliquia del Santo e rientro del simulacro in chiesa.