PATERNÒ: AL VIA I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DEL GAS IN VIA UNITÀ D'ITALIA

Oggi sono iniziati i lavori di ampliamento dell’impianto di distruzione della rete gas metano in via scala vecchia e viale dell’unità d’Italia, questo risultato è frutto della sinergia tra le istituzi...

Oggi sono iniziati i lavori di ampliamento dell’impianto di distruzione della rete gas metano in via scala vecchia e viale dell’unità d’Italia, questo risultato è frutto della sinergia tra le istituzioni ed i cittadini che in maniera determinata hanno trovato nei consiglieri comunali che rappresentano la città un doveroso supporto.

Abbiamo adempito al compito assegnatoci dai cittadini e portato avanti l’istanza dei residenti di via scala vecchia e viale dell’unità che a gran voce ci chiedevano, mediante una vera e propria petizione, la costruzione ed ampliamento della rete gas metano che non è stata prevista nelle vie in oggetto.

Il risultato è di tutto rispetto in considerazione del fatto che tanto gli ufficio quanto l’assessore sono riusciti in tempi brevi a far intervenire la 2igas che con grande sensibilità ha spostato la causa e finalmente doterà di tale Servizio anche questa parte della nostra città.

I consiglieri Faranda Roberto, Lauria Rosanna e Cunsolo Antonino