PATERNÒ: AL VIA LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI SPESA

COMUNICATO STAMPAvia, da oggi la distribuzione dei  buoni spesa del Comune di Paternò, messi in campo in questo momento di emergenza data dal Covid-19, su cui hanno lavorato i Servizi Sociali dell’Ent...

15 aprile 2020 14:31
COMUNICATO STAMPA

via, da oggi la distribuzione dei  buoni spesa del Comune di Paternò, messi in campo in questo momento di emergenza data dal Covid-19, su cui hanno lavorato i Servizi Sociali dell’Ente.

Si parla di aiuti per oltre 2 mila nuclei familiari che riceveranno direttamente a casa attraverso i messi notificatori del Comune i buoni, secondo le richieste pervenute nei giorni scorsi all’Ente Comunale via Whatsapp e alla mail [email protected].

I buoni hanno un valore di 100,00 euro per ogni componente il nucleo familiare, fino ad un massimo di 500,00 euro.

 

