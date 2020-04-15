PATERNÒ: AL VIA LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI SPESA
COMUNICATO STAMPAvia, da oggi la distribuzione dei buoni spesa del Comune di Paternò, messi in campo in questo momento di emergenza data dal Covid-19, su cui hanno lavorato i Servizi Sociali dell’Ent...
Si parla di aiuti per oltre 2 mila nuclei familiari che riceveranno direttamente a casa attraverso i messi notificatori del Comune i buoni, secondo le richieste pervenute nei giorni scorsi all’Ente Comunale via Whatsapp e alla mail [email protected].
I buoni hanno un valore di 100,00 euro per ogni componente il nucleo familiare, fino ad un massimo di 500,00 euro.