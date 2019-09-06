PATERNÒ – AL VIA LA FIERA DI SETTEMBRE 2019, IL PROGRAMMA

Apre stasera i battenti la fiera di settembre 2019, per la sua 30ª edizione.La fiera, che si terrà nell'ormai consueta cornice della Villa Moncada di Paternò, vedrà un cartellone ricco di eventi e di...

Apre stasera i battenti la fiera di settembre 2019, per la sua 30ª edizione.

La fiera, che si terrà nell'ormai consueta cornice della Villa Moncada di Paternò, vedrà un cartellone ricco di eventi e di attività.

Saranno presenti circa 70 stand.

Tutte le serate, inoltre, saranno allietate da musica e spettacoli. Tra gli appuntamenti più importanti sabato 7 settembre con il concorso “Miss e Mister Petit-Miss Italia”, giorno 8 ci sarà l’esibizione di una scuola di danza del territorio e il concerto di Rita Soulblack. Lunedì 9 il concerto dei “Brigantini”, martedì 10 l’esibizione del cabarettista Sandro Vergato, mentre giorno 11, con “Noce Cubana”, verrà ricordata Niurka, artista scomparsa recentemente. Giorno 12 saranno presenti i “Falsi d’autore” che arrivano dal noto programma televisivo “Insieme”. Venerdì 13 sarà la volta delle performance dei ballerini delle locali scuole di danza, mentre giorno 14 ci verrà presentato “Miss Sicily”. La Fiera di settembre chiuderà i battenti giorno 15 con l’esibizione della scuola di danza diretta da Sina Borrata e Rino Puleo e, per concludere degnamente la serata all’insegna del divertimento, ci sarà l’intrattenimento del noto Youtuber Davidekyo.

L’evento si svolgerà all'interno del Giardino Moncada (villa comunale), con i seguenti orari, apertura ore 17, chiusura ore 24.00.

Appuntamento oggi pomeriggio alle ore 18.30 per l 'inaugurazione