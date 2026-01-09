Paternò, al via la manutenzione delle strade: iniziati i lavori di sistemazione delle buche

Sono iniziati da un paio di giorni gli interventi di manutenzione sulle strade di Paternò, con il rattoppo delle buche più profonde e pericolose per la circolazione.I lavori hanno preso il via dal Cor...

Sono iniziati da un paio di giorni gli interventi di manutenzione sulle strade di Paternò, con il rattoppo delle buche più profonde e pericolose per la circolazione.

I lavori hanno preso il via dal Corso Italia, dove è entrata in azione la ditta Paparo, incaricata degli interventi. L’obiettivo è migliorare le condizioni dell’asfalto e garantire maggiore sicurezza a automobilisti, motociclisti e pedoni, riducendo i rischi legati al dissesto del manto stradale.

Nella giornata di oggi le operazioni si sono spostate nella zona di Sant’Antonio e nelle vie limitrofe, dove sono in corso interventi analoghi per la sistemazione dell’asfalto nei tratti maggiormente ammalorati.

Si tratta di lavori attesi da tempo dai cittadini, soprattutto nelle aree più colpite dalle recenti piogge e dall’usura dovuta al traffico quotidiano. Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della città, secondo il cronoprogramma stabilito.

Durante le operazioni potrebbero verificarsi rallentamenti o temporanee modifiche alla viabilità. Si invita pertanto alla massima prudenza e al rispetto della segnaletica di cantiere.