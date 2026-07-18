Paternò, al via la messa in sicurezza del Castello Normanno: lunedì il sopralluogo

Dopo il tavolo tecnico al Parco archeologico di Catania, la ditta incaricata verificherà gli interventi necessari. Soddisfatta la Commissione straordinaria

PATERNÒ – Prende il via il percorso per la messa in sicurezza del Castello Normanno di Paternò, uno dei monumenti simbolo della città.

A seguito del tavolo tecnico che si è svolto nella sede del Parco archeologico e paesaggistico di Catania, per lunedì è stato programmato un sopralluogo con la ditta incaricata.

L’obiettivo della verifica sarà quello di individuare con precisione gli interventi necessari per mettere in sicurezza la struttura e predisporre le successive attività operative.

La Commissione straordinaria del Comune di Paternò ha espresso soddisfazione per il tempestivo avvio dell’iter, sottolineando come il risultato sia stato raggiunto grazie agli incontri e al confronto tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti.

Il sopralluogo rappresenterà dunque il primo passaggio concreto per definire modalità e tempi degli interventi sul Castello Normanno. Ulteriori dettagli potranno emergere dopo la verifica tecnica effettuata direttamente sul monumento.