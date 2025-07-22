Paternò, al via la selezione per 2 Direttori dei lavori e 2 Muratori: domande entro il 28 luglio

l Comune di Paternò ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di personale da impiegare nei Cantieri di lavoro regionali n. 691/CT e 692/CT. L'iniziativa rientra nell’ambito delle misure di so...

l Comune di Paternò ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di personale da impiegare nei Cantieri di lavoro regionali n. 691/CT e 692/CT. L'iniziativa rientra nell’ambito delle misure di sostegno all’occupazione promosse dalla Regione Siciliana.

La selezione riguarda:

n. 2 Direttori dei lavori

n. 2 Operai qualificati con qualifica di muratori

Ciascun candidato selezionato sarà assegnato a uno dei due cantieri previsti.

I requisiti specifici per la partecipazione sono indicati nell’avviso pubblico. Tutti gli interessati sono invitati a consultare attentamente la documentazione disponibile e a presentare la domanda entro e non oltre le ore 12:00 del 28 luglio 2025.

L’avviso integrale e il modulo di domanda possono essere consultati sul sito istituzionale del Comune di Paternò al seguente link:

https://www.comune.paterno.ct.it/.../manifestazione...

Il Comune raccomanda il rispetto puntuale delle modalità e delle scadenze indicate nell'avviso.