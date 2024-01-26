PATERNO'. AL VIA LE CELEBRAZIONI DEI SETTE MERCOLEDÌ IN ONORE DI SAN GIUSEPPE
Questa settimana si avvia la devozione per la celebrazione dei sette mercoledì in onore di San Giuseppe, sette appuntamenti che portano alla sua festa prevista il 19 marzo.
DAL 31 GENNAIO AL 13 MARZO
I sette mercoledì di San Giuseppe
Ore 17.00 s. Rosario
Ore 17.30 S. Messa
DOMENICA 10 MARZO
Giornata dei devoti e dei portatori
Ore 17.00 s. Rosario
Ore 17.30 S. Messa
DAL 15 AL 17 MARZO
Triduo di preparazione alla festa: “La preghiera ”
Ore 17.00 Sacro Manto
Ore 17.30 S. Messa
MARTEDÌ 19 MARZO
SOLENNITÁ DI SAN GIUSEPPE
Ore 9.00 Suggestiva svelata del Simulacro di S. Giuseppe e Messa solenne
Ore 10.30 S. Messa presieduta da Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo Emerito di Catania
Ore 16.00 S. Messa presieduta dal Parroco Giuseppe Mirone
Ore 17.30 Processione: il venerato Simulacro di S. Giuseppe, sul fercolo riccamente addobbato portato a spalla dai devoti al di un corteo di donne della Comunità, in abito di voto, preceduto dallo Stendardo, sarà portato per le vie cittadine: Circumvallazione a salire, G. B. Nicolosi, Chiesa S Michele Arcangelo (accoglienza), via Duca degli Abruzzi, via Nicolò Stizzia, via Giulio Cesare, via A. Volta, via Dovì, via Circumvallazione, Chiesa Cristo Re (accoglienza), via Milazzo, via Baratta, via Pietro Lupo, p.zza Aldo Moro, via Fiume, via Asmara, Chiesa S. G. Bosco (accoglienza), via Coniglio, via Circumvallazione, p.zza Carlo Alberto, via Circumvallazione, via S. Sotera. Rientro in Chiesa al suono festoso della banda musicale.
ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI
DAL 11 AL 15 MARZO
Visita al Patriarca da parte degli alunni delle scuole
DOMENICA 10 MARZO
Ore 11.00 Benedizione altarino e di tutti i mezzi di lavoro
Ore 18.30 Concerto strumentale maestri Coniglio
SABATO 16 MARZO
Ore 16.00 Grandiosa asta e sagra di S. Giuseppe
DOMENICA 17 MARZO
Ore 10.00 Grandiosa asta dei doni votivi
Ore 10.30 Laboratorio e spettacoli d’opera dei pupi a cura della compagnia Teatrale Thalia
Ore 16.00 Grandiosa asta e sagra di S. Giuseppe
Ore 19.30 Albero della cuccagna