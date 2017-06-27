PATERNO', AL VIA LE DOMANDE PER IL "BONUS FIGLI"
E' possibile presentare al comune la richiesta per ottenere il bonus di 1000 euro al sensi della legge Regionale 10/2003, per i bambini nati o adottati in Sicilia nell'anno 2017.
L'istanza può essere presentata da un genitore o in caso di impedimento legale di quest‘ultimo, da uno dei soggetti esercenti la potestà parentale.
Possono richiedere il bonus i cittadini Italiani , comunitari o extracomunitari titolari di permesso di soggiorno , residenti in Sicilia al momento del parto o dell‘adozione. Inoltre il bambino deve essere nato in Sicilia e l'indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente non deve essere superiore ad €.3.000,00.
LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE:
ENTRO IL 15/09/2017 per i nati dal 01/01/2017 al 30/06/2017
ENTRO IL 15/10/2017 per i nati dal 01/07/2017 al 30/09/2017
ENTRO IL 15/01/2018 per i nati dal 01/10/2017 al 31/12/2017
Per ulteriore informazioni o chiarimenti, ci si può rivolgere presso l’Uffìcio Servizi Sociali del Comune di Paternò.