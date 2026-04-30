Paternò, al via le domande per le case popolari: chi può richiederle e come fare domanda
Paternò, al via le domande per le case popolari: chi può richiederle e come fare domanda
PATERNO’ – Il Comune ha pubblicato il bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), dando così la possibilità ai cittadini di presentare domanda per entrare nella graduatoria.
Si tratta delle cosiddette case popolari “di risulta”, assegnate secondo criteri stabiliti dalla normativa vigente, con priorità alle famiglie in condizioni economiche e sociali più fragili.
📄 Come presentare domanda
Per partecipare è necessario compilare l’apposito modulo indirizzato alla Commissione straordinaria del Comune di Paternò, inserendo:
dati anagrafici del richiedente
composizione del nucleo familiare
reddito complessivo riferito all’anno 2025
Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente:
documento di identità in corso di validità
attestazione ISEE aggiornata
eventuale documentazione aggiuntiva (invalidità, condizioni particolari, ecc.)
👨👩👧 Chi può partecipare
Possono presentare domanda:
cittadini italiani o stranieri con regolare permesso di soggiorno
residenti a Paternò (o che lavorano nel territorio)
nuclei familiari che non possiedono un’abitazione adeguata
Tra i requisiti richiesti anche:
non aver ricevuto precedenti assegnazioni di alloggi popolari
non aver occupato abusivamente immobili negli ultimi anni
⚠️ Attenzione alle dichiarazioni
Tutte le informazioni inserite nella domanda hanno valore di autocertificazione: eventuali dichiarazioni false comportano responsabilità penali.
📊 Graduatoria
Le domande verranno valutate per formare una graduatoria pubblica, dalla quale si attingerà per l’assegnazione degli alloggi disponibili.