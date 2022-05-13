PATERNO', AL VIA LE DOMANDE PER SCRUTATORE: ECCO QUANDO E COME CANDIDARSI
Da giovedì 19 sino a martedì 24 maggio gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune possono presentare istanza per essere inseriti nell’elenco degli scrutatori da cui verranno sorteggiati quelli da assegnare ai seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del prossimo 12 giugno 2022, con eventuale secondo turno di votazione per l’elezione del Sindaco domenica 26 giugno 2022.
Nella domanda i richiedenti, che devono precisare nome, cognome, residenza luogo e data di nascita devono attestare il possesso i seguenti requisiti:
- Essere iscritti nelle liste elettorali del comune
- di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo (il titolo di studio della scuola dell'obbligo richiesto è il riferimento alla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo di studio stesso.)
- di non essere candidato all'elezione e di non essere ascendente(nonno, genitore), discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito o moglie) del candidato
- La domanda deve essere presentata, esclusivamente da giovedì 19 sino a martedì 24 maggio alla commissione elettorale del comune