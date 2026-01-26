Paternò, alberi pericolanti dopo il maltempo: chiuse scalinata delle Consuetudini, via degli Svevi, Villa Moncada e l’area cani del Parco Giovanni XXIII

Paternò – A seguito degli eventi atmosferici eccezionali che hanno interessato il territorio comunale nelle giornate del 19 e 20 gennaio 2026, il Comune di Paternò ha emanato diverse ordinanze urgenti...

Paternò – A seguito degli eventi atmosferici eccezionali che hanno interessato il territorio comunale nelle giornate del 19 e 20 gennaio 2026, il Comune di Paternò ha emanato diverse ordinanze urgenti per la tutela della pubblica incolumità, disponendo limitazioni al transito e la chiusura temporanea di alcune aree pubbliche interessate da alberature divenute pericolanti.

Scalinata settecentesca delle Consuetudini: stop ai pedoni

Con decorrenza immediata, è stata disposta la sospensione del transito pedonale lungo l’intera Scalinata settecentesca delle Consuetudini, nella zona della collina storica.

Il provvedimento si è reso necessario a causa della presenza di sette cipressi, collocati nelle aiuole a margine della scalinata, dichiarati pericolanti.

La chiusura resterà in vigore fino al completamento degli interventi di abbattimento, che saranno eseguiti dalla ditta incaricata.

Via degli Svevi: interdetto il transito pedonale e veicolare

Un secondo provvedimento riguarda via degli Svevi, il viale alberato che costeggia il muro perimetrale del Cimitero Monumentale di Paternò.

Anche in questo caso è stata disposta la sospensione del transito sia veicolare che pedonale, a causa della necessità di procedere all’abbattimento di dieci cipressi risultati instabili dopo il maltempo.

La chiusura rimarrà attiva fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza.

Villa Moncada chiusa fino al 29 gennaio

Con Ordinanza n. 11 del 23 gennaio 2026, emanata dal Settore V – Manutenzione, il Comune ha disposto la chiusura temporanea di Villa Moncada.

Le verifiche tecniche effettuate dall’Ufficio Verde comunale e dalla ditta incaricata hanno evidenziato alberi abbattuti e altri gravemente compromessi, rendendo necessari interventi di abbattimento, potatura, messa in sicurezza e controlli di stabilità.

Villa Moncada resterà chiusa al pubblico dalle ore 7:00 del 23 gennaio alle ore 6:59 del 29 gennaio 2026.

Parco Giovanni XXIII: chiusa solo l’area di sgambamento cani

Un ulteriore provvedimento riguarda il Parco Giovanni XXIII, ma esclusivamente l’area di sgambamento cani.

All’interno di quest’area sono stati riscontrati rami spezzati e danni alle alberature, che rendono necessarie verifiche approfondite sulla stabilità degli alberi e l’esecuzione delle VTA (Valutazioni di Stabilità degli Alberi).

La chiusura dell’area cani è prevista:

dalle ore 7:00 del 23 gennaio 2026

fino alle ore 6:59 del 2 febbraio 2026

per una durata complessiva di dieci giorni.

Il Comune precisa che il resto del Parco Giovanni XXIII rimane regolarmente fruibile, salvo ulteriori disposizioni.

Appello ai cittadini

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a rispettare i divieti e le limitazioni, sottolineando che i provvedimenti sono stati adottati esclusivamente per motivi di sicurezza, al fine di prevenire rischi per pedoni e automobilisti.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati al termine degli interventi di messa in sicurezza.