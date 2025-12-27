Paternò, albero cade in viale dei Platani: segnalazione dei cittadini
Un albero è caduto sul marciapiede di viale dei Platani, a , suscitando preoccupazione tra residenti e automobilisti della zona. La segnalazione arriva direttamente da alcuni cittadini che hanno documentato l’accaduto con foto inviate alla nostra redazione.
Al momento non sono chiare le cause del cedimento: non si esclude che possa trattarsi a causa della pioggia di questi giorni oppure di condizioni di degrado della pianta, che avrebbero compromesso la stabilità del tronco.
Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio evidenzia un potenziale rischio per la sicurezza pubblica.
L’albero caduto occupa parte del marciapiede e si trova in prossimità di auto parcheggiate, rendendo necessario un intervento rapido per la rimozione e per la messa in sicurezza dell’area.
I residenti chiedono controlli più frequenti sul patrimonio arboreo urbano, soprattutto lungo viali alberati molto frequentati, per prevenire episodi simili e garantire l’incolumità di pedoni e automobilisti.
