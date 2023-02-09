PATERNO': ALBERO CADE SU AUTO IN VIA DELLE ROSE
Brutta sorpresa per un automobilista di Paternò questa mattina 09 Febbraio 2023, quando si è trovato un albero sull'auto che aveva parcheggiato in via delle Rose. Ma non è stato l'unico problema causa...
A cura di Redazione
09 febbraio 2023 20:54
Brutta sorpresa per un automobilista di Paternò questa mattina 09 Febbraio 2023, quando si è trovato un albero sull'auto che aveva parcheggiato in via delle Rose.
Ma non è stato l'unico problema causato dalle forti raffiche di vento che stanno sferzando tutto il territorio
Questa mattina, squadre sono impegnate su diversi frangenti
Un albero è caduto, miracolosamente non ha colpito nessun auto in transito , in viale Lorenzo Bolano sulla Circumvallazione di Catania
PATERNO': ALBERO CADE SU AUTO IN VIA DELLE ROSE