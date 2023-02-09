95047

PATERNO': ALBERO CADE SU AUTO IN VIA DELLE ROSE

Brutta sorpresa per un automobilista di Paternò questa mattina 09 Febbraio 2023, quando si è trovato un albero sull'auto che aveva parcheggiato in via delle Rose. Ma non è stato l'unico problema causa...

09 febbraio 2023 20:54
PATERNO': ALBERO CADE SU AUTO IN VIA DELLE ROSE
Cronaca
Brutta sorpresa per un automobilista di Paternò questa mattina 09 Febbraio 2023, quando si è trovato un albero sull'auto che aveva parcheggiato in via delle Rose.

Ma non è stato l'unico problema causato dalle forti raffiche di vento che stanno sferzando tutto il territorio

Questa mattina, squadre sono impegnate su diversi frangenti

Un albero è caduto, miracolosamente non ha colpito nessun auto in transito , in viale Lorenzo Bolano sulla Circumvallazione di Catania

