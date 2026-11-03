🔴 ULTIM'ORA | AGGIORNAMENTO Paternò, allarme bomba alla Don Milani: evacuati tutti i plessi, arrivano i cinofili

Una e-mail avrebbe fatto scattare l'allarme. Carabinieri e Polizia Municipale sul posto, verifiche con le unità cinofile specializzate nella ricerca di esplosivi

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 11:50 – ALLARME RIENTRATO

È rientrato l'allarme bomba alla scuola Don Milani di Paternò. Le verifiche effettuate dai Carabinieri con il supporto delle unità cinofile hanno dato esito negativo: nessun ordigno è stato trovato.

L'allarme era scattato in seguito a un'e-mail che segnalava la possibile presenza di un esplosivo, facendo disporre in via precauzionale l'evacuazione dell'edificio centrale e del plesso di viale Kennedy.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Paternò e le unità cinofile specializzate, che hanno ispezionato gli ambienti scolastici escludendo la presenza di ordigni.

Le lezioni riprenderanno regolarmente domani, mercoledì 4 novembre.

La situazione è dunque tornata alla normalità dopo una mattinata di apprensione per studenti, famiglie e personale scolastico.

PATERNÒ – Nuovi sviluppi sull'allarme bomba scattato questa mattina, martedì 3 novembre, alla scuola Don Milani di Paternò. L'evacuazione ha interessato tutti i plessi dell'istituto scolastico, mentre sono arrivate le unità cinofile specializzate nella ricerca di esplosivi per effettuare i controlli di sicurezza.

Secondo le informazioni raccolte, la segnalazione sulla possibile presenza di esplosivi sarebbe arrivata tramite e-mail già nei giorni scorsi. Questa mattina sono state attivate le procedure di sicurezza, con l'evacuazione degli edifici scolastici.

I genitori sono stati chiamati per andare a prendere i propri figli. Momenti di apprensione tra le famiglie, alcune delle quali hanno riferito di non aver ricevuto inizialmente spiegazioni dettagliate sulle ragioni dell'evacuazione.

L'episodio di Paternò arriva dopo un'ondata di allarmi bomba che ha interessato numerose scuole italiane. Secondo quanto riportato dalla Rai, lunedì 2 novembre sarebbero state segnalate e-mail con minacce relative alla possibile presenza di ordigni in 271 istituti scolastici italiani.

Le segnalazioni hanno provocato evacuazioni precauzionali e controlli delle forze dell'ordine in diverse regioni. In numerosi casi le verifiche hanno escluso la presenza di ordigni.

Non è ancora stato accertato se la segnalazione riguardante la Don Milani di Paternò sia collegata agli episodi registrati nel resto d'Italia.

Intanto alla Don Milani sono arrivate le unità cinofile specializzate nella ricerca di esplosivi per effettuare le verifiche necessarie.

Sul posto sono presenti Carabinieri e Polizia Municipale. L'area antistante la scuola è stata delimitata con nastro di sicurezza, come documentato dalle immagini.

Alle ore 10:05 non risultava confermata la presenza di alcun ordigno. Restano da chiarire l'origine della segnalazione e l'esito degli accertamenti.

Si attendono ulteriori comunicazioni per conoscere l'esito dei controlli e i tempi di ripresa delle normali attività scolastiche.

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