Paternò, allarme igienico in via Serbia: segnalato ratto di grosse dimensioni, residenti chiedono intervento urgente

Paternò, zona Via Serbia: catturato un ratto di grandi dimensioni in una trappola per topi artigianale. La foto è stata inviata alla nostra redazione da un residente che denuncia una situazione di for...

Paternò, zona Via Serbia: catturato un ratto di grandi dimensioni in una trappola per topi artigianale. La foto è stata inviata alla nostra redazione da un residente che denuncia una situazione di forte degrado.

Secondo quanto riferito, i cittadini lamentano la presenza sempre più frequente di roditori tra l’area di Paternò parlando di “condizioni indegne per un paese civile” e richiedendo “una derattizzazione immediata”.

Nei messaggi giunti alla redazione, il residente sottolinea: «Degrado, questa è la parola giusta considerando di vivere in un paese civile. Prima qualcuno diceva che erano gatti, ma adesso si vede chiaramente: è un ratto enorme. Si richiede una derattizzazione immediata. Via Serbia».

La segnalazione richiama l’attenzione su un problema igienico-sanitario che sembra persistere nella zona, con inevitabili timori da parte degli abitanti per la salute pubblica e il decoro urbano.

La redazione resta a disposizione per eventuali riscontri da parte degli uffici competenti e invita i cittadini a continuare a fornire segnalazioni per monitorare la situazione.

Dopo la pubblicazione di questo articolo, sono giunte alla nostra redazione ulteriori segnalazioni da altre zone della città.

Leggi il nuovo approfondimento:

https://www.95047.it/paterno-ratti-e-degrado-segnalazioni-in-aumento-dopo-il-caso-di-via-serbia/

Per inviare foto, video o informazioni: WhatsApp: https://wa.me/3939504777



SEGNALA UNA NOTIZIA A 95047.IT SU WHATSAPP

