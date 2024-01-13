PATERNÒ, ALLARME IN VIA TEATRO: SUL POSTO GLI ARTIFICIERI

Nella mattinata di oggi, 13 gennaio 2024, è tuttora in corso vi è secondo le prime informazioni una segnalazione di allarme in via teatro.Le notizie attuali sono frammentarie e soggette a continui agg...

A cura di Redazione 13 gennaio 2024 12:43

Condividi