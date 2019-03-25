PATERNO’ : ALLARME RIENTRATO PER IL SOSPETTO DI MENINGITE
Per fortuna tutto si è risolto in maniera positiva.
E’ infatti rientrato l’allarme meningite che ha tenuto in ansia i sanitari del presidio ospedaliero di Paternò. Infatti sono stati tutti negativi gli esiti degli esami effettuati, proprio per capire se ci fosse o meno il presunto caso.
Noi stati i primi a dare la notizia, dopo diverse segnalazioni avute da utenti del pronto soccorso, e avere verificato la notizia.
Ieri mattina, il pronto soccorso è stato off limits per qualche ora, con i sanitari che indossavano delle mascherine per proteggere le vie respiratorie.
Giustamente, vista la situazione, i medici in servizio hanno subito pensato al peggio, escludendo, mano a mano che arrivavano gli esiti degli esami, proprio la situazione di meningite.
Ieri, giustamente abbiamo scritto che c’era il sospetto, spazzato via dagli esami effettuati.
Solo stamattina, però, sono giunte le smentite, che dovevano essere date ieri insieme alla notizia, e solo allora qualcuno ha tirato un sospiro di sollievo, per avere perso una notizia importante.
E’ infatti doveroso, scrivere dell’accaduto, lasciando, come abbiamo giustamente scritto, che i medici completassero il loro difficile lavoro.
Tutto sotto controllo, dunque, e allarme in ospedale rientrato, ma solo dopo la certezza dei risultati dei vari esami.