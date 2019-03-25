PATERNO’ : ALLARME RIENTRATO PER IL SOSPETTO DI MENINGITE

Per fortuna tutto si è risolto in maniera positiva.E’ infatti rientrato l’allarme meningite che ha tenuto in ansia i sanitari del presidio ospedaliero di Paternò. Infatti sono stati tutti negativi gli...

A cura di Redazione 25 marzo 2019 14:01

