PATERNO': ALL’ASTA L’ALBERGO SICILIA: SI PARTE DA 500.000 EURO

E’ stato pubblicato il bando per la vendita dell’albergo Sicilia di proprietà della Città metropolitana di Catania, i cui dettagli sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa al Comune di Paternò dal sindaco metropolitano Salvo Pogliese alla presenza di Nino Naso, sindaco di Paternò, del deputato regionale Gaetano Galvagno, e del Capo di gabinetto della Città metropolitana Giuseppe Galizia.

“E’ un atto doveroso su cui abbiamo molte aspettative – ha dichiarato Pogliese - che permetterà agli imprenditori locali di acquisire un bene, attualmente degradato, ma che ritengo abbia eccezionali potenzialità all’interno di una città importante qual è Paternò che non vanta altre strutture ricettive di tali dimensioni.

Sono certo che ci sia lo spazio imprenditoriale per fare un investimento di questo tipo che potrebbe determinare eccezionali ricadute per tutta l’economia di Paternò e del territorio.”.

La base d’asta per l’acquisto dell’albergo Sicilia è stata fissata in 504.120 mila euro. Per chi investe potrebbe essere un indubbio affare grazie alla vicinanza dell’albergo a Etnapolis, a Etnaland e alla metropolitana che arriverà tra qualche anno con una fermata a pochi passi dalla struttura alberghiera.

“Tutti presupposti positivi – ha concluso Pogliese - per lo sviluppo per l’albergo stesso e per l’intero territorio paternese, in termini di espansione economica, nuove assunzioni, accrescimento di attività legate alla ristorazione e ai servizi alberghi. Attendiamo pertanto fiduciosi, e con fondate speranze di interesse da parte degli imprenditori, il 24 gennaio data di scadenza del bando.”.

Pieno di aspettative anche il sindaco di Paternò, Nino Naso, che ha sottolineato la proficua collaborazione tra istituzioni per l’ottenimento di un obiettivo che riveste un grande valore di scommessa sulle potenzialità del territorio.

L’Albergo Sicilia di Paternò è posto all’ingresso della città. L’edificio è costituito da un fabbricato di quattro piani, da un seminterrato e da un locale tecnico nella terrazza di copertura. Chi compra l’immobile deve mantenere la destinazione d’uso alberghiero per almeno cinque anni.

Il plico con l’offerta di acquisto deve essere consegnato nella sede della Città metropolitana entro mezzogiorno del prossimo 24 gennaio.