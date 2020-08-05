PATERNO' - ALLE ORE 19.30 GALA' SOLIDARIETÀ', LE ASSOCIAZIONI E GLI ENTI PREMIATI

L’emergenza Coronavirus ha cambiato letteralmente la vita di tutti noi, impedendo di abbracciarci, di baciarci, di avere contatti fisici con i nostri cari. In taluni casi anche a restare lontani centi...

L’emergenza Coronavirus ha cambiato letteralmente la vita di tutti noi, impedendo di abbracciarci, di baciarci, di avere contatti fisici con i nostri cari. In taluni casi anche a restare lontani centinaia se non migliaia di chilometri, bloccati dalla fase acuta della pandemia e dal lockdown. L'emergenza ha imposto di stare a distanza l’uno con l’altro ma nello stesso tempo ha fatto emergere il grande cuore solidale di Paternò.

Le Associazioni cittadine sono state vicine all’Amministrazione nel gestire questo momento di grande emergenza hanno svolto un lavoro encomiabile, ed è per questo che l'Amministrazione comunale con in testa il sindaco Nino Naso sente l’esigenza di ringraziare tutti coloro che hanno messo il cuore e l’anima per aiutare chi ha avuto ed ha bisogno, a dimostrazione ancora una volta che l’unione fa la forza.

E' per questo che si è voluto organizzare un momento attraverso il quale l'Amministrazione potrà ringraziare chi si è prodigato e si prodiga per aiutare gli altri. L'appuntamento è fissato per giorno 5 agosto alle ore 19:30 presso il cortile interno a Palazzo Alessi in Piazza Umberto a Paternò.

"Questo momento - dichiara il sindaco Naso - serve anche a ricordare ad ognuno di noi che l’emergenza non è ancora finita e che bisogna continuare a mantenere alta l’attenzione".

Le Associazioni e gli Enti che saranno premiati:

- Scout

- Associazione Nazionale Finanzieri

- Associazione Nazionale Carabinieri

- Protezione Civile - Arch. Angelo Galea

- Vigili del Fuoco

- Sarti senza corona

- Polizia Municipale

- Misericordia

- Servizi Sociali Comune di Paternò

- Rete bambino

- Insieme vinceremo

- Farmacisti

- Fondazione "Michelangelo Virgillito"

- Fidapa

- APAS

- Muoviti Paternò

- Bisaccia del pellegrino

- Croce Rossa

- Atelier Solidale

- Associazione "Alfio Fallica"

- ENPA

- Caritas

- Stefano Consoli

- Marco Tripoli

- Ivan Mazzamuto

- Davide Pannitteri

- ACS

- PNR Trasporti di Riela

- AMA

- Agire

- Cuori Randagi

- Te lo regalo con il cuore

- Donare aiuta

- L'unione fa la forza

- Security

- Solosole

- Carlo Abate trasporti

- Antica Conserveria del Simeto

- Panebianco Srl

- DAIS

- Verzi Liberto

- Carmelo Leonardi Siderurgica

- Ortofrutta Fratelli Milicia

- Barbarella

- Omnia foto

- Salumi Caputo

- Gi&Gi Giuffrida

- ACS La Coccinella