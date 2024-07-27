PATERNÒ: ALLERTA CANE PERICOLOSO, EMESSA ORDINANZA COMUNALE

AGGIORNAMENTO E'stato ritrovato a Santa Maria di Licodia il cane rottweiler che, nei giorni scorsi, aveva azzannato un bambino di 4 anni, ferendolo in modo grave. Il piccolo comunque non è in pericolo...

E'stato ritrovato a Santa Maria di Licodia il cane rottweiler che, nei giorni scorsi, aveva azzannato un bambino di 4 anni, ferendolo in modo grave. Il piccolo comunque non è in pericolo di vita. Gli agenti del commissariato di polizia di Adrano e quelli della polizia municipale di Santa Maria di Licodia hanno condotto l'animale in un canile, nel quale è stato messo in sicurezza.

Il Comune di Paternò ha emesso un'ordinanza urgente rivolta a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione ai residenti della contrada Schettino.

Si segnala la presenza di un cane randagio di razza Rottweiler, di grossa taglia, colore nero con focature marroni, adulto, maschio e con la coda tagliata, che si muove liberamente sul territorio.

Il suddetto cane ha aggredito una bambina il giorno 17 luglio 2024 in contrada Tre Fontane a Paternò (CT), all'interno di una proprietà privata. Successivamente, il 23 luglio 2024, lo stesso cane ha aggredito un altro bambino residente nella zona Schettino, in contrada Fargione-Loco Aranci (Santa Maria di Licodia).

Per prevenire ulteriori aggressioni, chiunque avvisti il cane o venga a conoscenza della sua presenza sul territorio di Paternò è invitato a contattare immediatamente il Comando di Polizia Municipale di Paternò (CT) al numero 095-7970322 o a presentarsi presso la sede del comando, situata in Piazzale Civiltà del Lavoro n. 22 (sopra la Banca Monte Paschi di Siena).