Paternò, allerta meteo arancione: chiuse scuole, parchi e cimiteri lunedì 19 gennaio 2026
Con ordinanza n. 4 del 18 gennaio 2026, la Commissione Straordinaria del Comune di Paternò ha disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, dei parchi urbani e dei civici cimiteri per l’intera giornata di lunedì 19 gennaio 2026 ord_00004_18-01-2026.
Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’avviso di Protezione Civile per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, emesso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che prevede livello di allerta ARANCIONE per il settore H “Bacino del Fiume Simeto”, dalle ore 16:00 di domenica 18 gennaio fino alle ore 24:00 di lunedì 19 gennaio 2026 ord_00004_18-01-2026.
Le motivazioni dell’ordinanza
Nel documento si evidenzia la necessità di tutelare la pubblica incolumità, limitando gli spostamenti di persone e veicoli durante l’evento meteo avverso, anche per agevolare eventuali operazioni di soccorso. Particolare attenzione viene rivolta:
- alla circolazione intensa legata agli spostamenti scolastici;
- alla presenza, nei parchi urbani e nei cimiteri, di alberi di alto fusto, potenzialmente pericolosi in caso di forti raffiche di vento ord_00004_18-01-2026.
Restano quindi chiusi al pubblico, per l’intera giornata di lunedì, anche Villa Moncada e il Parco Giovanni XXIII, oltre ai due civici cimiteri.
👉 L’amministrazione invita la cittadinanza a mantenere comportamenti prudenti e a seguire eventuali aggiornamenti ufficiali in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.