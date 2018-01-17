Paternò, altra auto in fiamme - Le foto
Paternò, altra auto in fiamme, le foto
A cura di Redazione
18 gennaio 2018 00:32
Non si ferma la scia di incendi auto che negli ultimi tempi ha fortemente colpito la nostra città.
L'ultimo episodio il martedì notte in via Lucania, di fronte l'istituto agrario.
Le fiamme si sono sprigionate da una vettura in sosta nella strada.
Le fiamme, prima di essere spente, hanno distrutto l'auto, di cui è rimasto ben poco. Non si conoscono le probabili cause dell'incendio.
Paternò, altra auto in fiamme - Le foto