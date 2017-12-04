PATERNO': ALTRA “IMPRESA” DEL TAEKWONDO MARLETTA

Il Centro Taekwondo Marletta di Paternò diretto dal Maestro Tony Marletta al Torneo interregionale combattimento Esordienti A/B che si è svolto a Bagheria (PA) il 3/12/2017,erano presenti 346 atleti p...

Il Centro Taekwondo Marletta di Paternò diretto dal Maestro Tony Marletta al Torneo interregionale combattimento Esordienti A/B che si è svolto a Bagheria (PA) il 3/12/2017,erano presenti 346 atleti partecipanti e 38 squadre .

La squadra di Marletta si aggiudica il seguente risultato confermandosi ad oggi leader indiscussa della categoria esordienti per la Sicilia.

1° società Classificata

Ha ottenuto un totale di 9 medaglie cosi suddivise:

8 Medaglie d'oro :

Michael Maurici,Antonio Grasso, Virgillito Gaetano,Francesco Borzí,Matteo Imbrogiano,Ludovica Grazioso,Rachele Befumo,Marika Virgillito.

6 Medaglie d'argento :

Antonino Gemmellaro, Paolo Tabbacco, Giovanni Borzí,Asia Marletta,Mattias Sanfilippo, Francesco Befumo.

5 medaglie Bronzo:

Salvatore Ciccia,Giuseppe Russo,Michael Rau,Michael Peci,Barbara Finocchiaro.

Durante il campionato in oggetto sono stati testati 5 nuovi atleti praticanti da appena un mese, tutti a medaglia.

Il team Marletta adesso è pronto per il salto di Categoria ,il 10 dicembre dieci atleti paternesi saranno a Sofia, Bulgaria per combattere al Campionato internazionale Hereya ,saranno presenti 130 squadre,1300 atleti provenienti da 12 Nazioni.