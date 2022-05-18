PATERNO' . AMMINISTRATIVE 2022: ECCO LA LISTA DEGLI I ASSESSORI DESIGNATI
Si sono chiuse alle 12:00 di oggi i termini per la presentazione delle liste dei candidati a sindaco e Consiglio comunale per le amministrative 2022 che porteranno all’elezione di un nuovo primo citta...
Si sono chiuse alle 12:00 di oggi i termini per la presentazione delle liste dei candidati a sindaco e Consiglio comunale per le amministrative 2022 che porteranno all’elezione di un nuovo primo cittadino e un nuovo civico consesso nel comune di Paternò.
Le urne saranno aperte solamente domenica 12 giugno, dalle 7:00 alle 23:00.
Lo spoglio relativo alle amministrative sarà svolto lunedì 13 giugno, a partire dalle 14.
L’elettore sia per il Consiglio comunale che per quello circoscrizionale può esprimere una o due preferenze della stessa lista, ma di genere diverso: una femminile e una maschile.
Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa: il cosiddetto “effetto trascinamento”.
Prevista anche la possibilità del “voto disgiunto”, che rende libero l’elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata.
Ecco di seguito chi saranno gli assessori designati di ogni candidato sindaco, a breve poi aggiungeremo le liste.
CANDIDATO ALFIO VIRGOLINI
Assessori designati: Vice Sindaco Antonino Alberto Alessio Distefano, Maria Barbara Benfatto, Agata Marzola, Consolazione Rapisarda, Maria Concetta Sambataro, Giuseppe Alfio Sciacca.
CANDIDATO MARIA GRAZIA PANNITTERI
Assessori designati: Sante Chinnici, Filippo Condorelli, Francesco Muzzicato, Cinzia Caruso.
CANDIDATO NINO NASO
Assessori designati: Giovan Battista Caruso, Daniele Venora, Carmelo Ciccia, Monia Laudani.
Ecco di seguito ogni candidato sindaco, con le relative liste:
Liste a supporto di Alfio Virgolini
Assessori designati: Vice Sindaco Anthony Distefano; Maria Barbara Benfatto; Agata Marzola; Consolazione Rapisarda; Maria Concetta Sambataro; Giuseppe Alfio Sciacca.
DIVENTERÀ BELLISSIMA
Aureliano Luigi
Balsamo Anna Maria
Barbagallo Giuseppe Carmelo
Benfatto Mariabarbara
Borzì Barbara.
Carbonaro Alberto Luigi
Carone Antonino
Corallo Lorenza
Corona Pamela
Cozzetto Pasquale Marcello
D’ignoti Giovanni Luca detto Gianluca
Di Stefano Antonino Alberto Alessio detto Anthony
Ferrante Roberto detto Roby detto Robi
Fonti Castelbonese Maria
Furnari Consolazione
Isaia Antonino Emanuele detto Nino
Lombardo Rosario detto Saro
Marinaro Carmelo
Peci Caterina Detta Katia
Sciutteri Agostina
Signorello Conceita Detta Ketty
Terranova Lorenzo
Tomasello Francesco detto Franco
Vitale Francesco Carmelo
MELONI PER VIRGOLINI
Calenduccia Angelo
Amorelli Concettina detta Concetta
Caggeggi Vincenzo Giorgio
Catena Lorella Maria
Centorino Giovanni
D’Angelo Ivana
Di Benedetto Massimo
Fiorito Federica
Giordano Salvatore detto Salvo
Lo Presti Giuseppe Antonio Salvatore
Luitta Mariagrazia
Mantegna Giuseppe detto Peppe
Milici Salvatore detto Salvo
Minutolo Alfio Enrico detto Alfredo
Musumeci Attilia
Orto Consolata detta Ionella
Palumbo Irene
Paternò Consolato detto Tuccio
Piana Giovanni
Privitera Giuseppe
Serrano Lucia
Statelli Gaetano Enrico
Tomasello Salvatore Giuseppe Detto Salvo
Travagliante Maria Chiara
ALLEANZA PER PATERNÒ
Marzola Agata
Sciacca Giuseppe Alfio detto Alfredo
Aiosa Angelo Salvatore
Anicito Alfio
Bachini Carlo
Carbonaro Carmela detta Melita
Chisari Salvatore detto Turi
Conigliello Maria Carmela detta Mary
Di Caro Paolo
Di Fazio Gabriele detto Fazio
Di Guardo Federica
Egitto Stefania Maria
Finocchiaro Melissa
Giannazzo Manuel Cristian
Guzzetta Angela
Melì Antonino detto Antonio Toni
Nicosia Giovanni
Altone Giuseppina detta Pinella
Pappalardo Dario
Rau Concetta
Signorello Giuseppina detta Giusi
Tirenna Carmelo Antonio Francesco
Toscano Elena
Vigiano Veronica
ALFIO VIRGOLINI SINDACO
Bentivegna Antonino Emmanuele detto Tony
Borzì Salvatore detto Turi – Salvo
Chiara Greta
Ciappetta Alessandra
Corsaro Sonia Giusi
Cunsolo Lucio detto Luciano
Cusmano Cinzia
Di Mattea Maria Carmela Grazia
Di Stefano Tommaso Carmelo
Esposito Nunzio
Failla Salvatore
Fazio Maria Teresa
Fioretto Concetta
Leotta Nunzia Daniela detta Nancy
Miceli Enzo
Narda Angelo Gabriele
Panassidi Francesco detto Franco
Pulvirenti Chiara
Rapisarda Alberto
Ronsivalle Francesco detto Franco
Sava Silvia detta Barbara
Scandurra Lucia
Schillaci Rossana
Valore Antonino detto Nino
AZZURRI VIRGOLINI SINDACO
Coppola Alfio
Buttò Guerrina Cristina Domenica
Caponnetto Maddalena
Di Marzo Giuseppina
Frisenna Salvatore Antonino
Giordano Alessandra
La Spina Adelina detta Adele
Laudani Vincenzo
Magro Angela
Maugeri Riccardo
Palumbo Vito
Parisi Alfio
Pascale Giorgia Iliana
Pennisi Angelo
Russo Michele
Sambataro Maria Concetta detta Concetta
Santonocito Antonino detto Anthony
Stabile Lorena Maria
Trombetta Claudia
Bonanno Deborah
LISTA RAPISARDA
Rapisarda Consolazione detta Ionella
Anicito Antonino detto Nino
Borzi’ Carmela detta Carmen
Caponnetto Lucio
Carmanello Andrea
Di Marco Giuseppe detto Pippo
Emmanuele Barbara Matilde
Fichera Vanessa
Forte Davide
Giordano Antonino Riccardo
Malaponti Maurizio
Moschetto Antonino Andrea
Pennisi Valentina Anna Maria
Pina Livio Claudio
Pistorio Francesco
Russo Carmelo
Santonocito Antonino detto Antony
Sinatra Agata
Trusso sfrazzetto Giancarlo
Velardo Vincenzo
Rizzuto Rosario
Toscano Giuseppa
Liste a supporto di Nino Naso
Assessori designati: Giovan Battista Caruso; Daniele Venora; Carmelo Ciccia; Monia Laudani.
PRIMA L’ITALIA
Arcidiacono Giuseppe
Benfatto Maria detta Mariella
Cascio Andrea
Cavallaro Alessandro
Crupi Stefano Emanuele
Elia Antonio
Fallica Magda
Farace Maria Grazia detta Gresy Catania
Filloramo Marco detto Filoramo
Furnari Grazia Barbara
Gangi Laura Agata
Landro Gaetano
Lopis Orazio
Patane Lorena Consolazione
Putrino Francesca Maria
Ricciardi Carmelo Antonio
Rosano Vanessa detta Rossano
Russo Facciazza Veronica
Salpietro Mario Francesco
Francesco Sestito detto Franco
Tomaselli Antonio Andrea Salvatore detto Tomasello
Virgillito Patrizia
Gulisano Vito
Minerva Alessia
NOI PER PATERNÒ
Comis Salvatore detto Turi
Conigliaro Fabiola
Atanasio Maria Grazia
Cifalinò Lorenzo
Cosentino Concetto
Di Carlo Alfio
Di Palermo Daniele Lucio Orazio detto Dani
Di Perna Consolazione
Fazio Vincenzo
La Rosa Saverio Aurelio
Laudani Monia
Mannino Marianna
Morina Alessia
Lo Presti Mariella Consolazione Alfia
Nicolosi Anna Rita
Oliveri Graziella
Papa Tania
Pappalardo Salvatore
Parisi Federica
Rapisarda Enrico
Sciacca Roberto
Scuto Giusi
Tilenni Scaglione Barbara
Zumberovic Sultan Rosario
NINO NASO SINDACO
Asero Gaetano Orazio
Astone Filippo
Bottino Michela Maria Rosaria
Calcaterra Giuseppe Alessandro Antonino detto Alessandro
Chirieleison Francesca Caterina Maria Rita detta Franci
Cirami Giacomo
Consalvo Riccardo
D’Amanti Giuseppe
Faranda Roberto
Galvagno Maria Filippa
Giangreco Giovanni
Gurgone Ferro Rosaria detta Sara
Malerba Salvatore detto Turi o Salvo
Messina Loredana
Milazzo Angelo
Orsini Antonella
Paponelli Angela
Prestigiacomo Antonino detto Nino
Pulvirenti Valentino detto Nino
Sava Mariella
Terranova Orazio
Tomasello Elisabetta
Travagliante Giuseppe Francesco detto Peppe
Zingale Luca
NASO SINDACO PRESENTI SEMPRE
Anzà Loredana
Batticciotto Barbara Lucia
Bonanno Rocco
Cantarella Maria Elena Carmela detta Marilena
Corallo Giuseppe
D’Amore Ilenia detta Amore
Di Bella Salvatore detto Andrea
Di Perna Sabrina
Distefano Salvatore
Farinato Gabriela
Governa Aldo
Gulisano Luigi
La Spina Roberta
Lo Faro Carmelo Andrea detto Andrea
Marici Chiara
Marino Rosaria
Pannitteri Salvatore
Puglisi Franco
Salvia Andrea
Sciacca Maria Concetta detta Conci
Sinagra Italia
Tripoli Marco detto Tripi
Nicolosi Giuseppe
Abate Grazia
PATERNÒ ON MANNINO
Cunsolo Antonino detto Tonino
Lauria Rosanna detta Laura
Sinatra Giuseppe Daniele detto Pino
Anicito Simone detto Maurizio
Borzì Francesco detto Ciccio
Castelli Giuseppe
Castiglione Sebastiana Gloria Rita
Ciotto Deborah
Cosentino Giuseppe
D’asero Nunzio Salvatore detto Nuccio Asero
Dato Barbara
Di Leo Vincenza
La Spina Giuseppe detto Spina Giovanni Gianni
Leanza Federica
Librizzi Antonino Danilo
Lo Presti Alessandro Antonio Pietro
Paladina Giuseppe
Paratore Giuseppina Immacolata detta Giusy
Perciato Riccardo Consolato
Di Perna Giusy Gabriella
Sava Laura
Scuderi Maria Francesca Antonella
Rizzo Simona
Fusto Mario Emanuele Pio
Liste a supporto di Maria Grazia Pannitteri
Assessori designati: Vice Sindaco Filippo Condorelli, Sante Chinnici, Francesco Muzzicato, Cinzia Caruso
MARIA GRAZIA PANNITTERI SINDACO
Pannitteri Maria Grazia
Crupi Francesco
Aiosa Consolato
Ali’ Francesco
Ardizzone Naomi
Battaglia Luigia Detta Luisa
Cartalemi Nunzio
Costa Giuseppe Detto Pippo
Cracchiolo Barbara Maria Agnese Detta Barbara
D’amore Miriam
Di Franca Carmela Maria
Finocchiaro Giuseppe
Fiorito Oscar Vincenzo Detto Oscar
Fumoso Salvatore
Librizzi Nunziatina Detta Nancy
Longo Giuseppe
Micale Daniele Fabio
Orto Salvatore
Pappalardo Rosa
Rapisarda Barbara Consolazione
Russo Salvatore Detto Salvo
Sinatra Antonino Detto Nino
INSIEME PER PATERNÒ
Ardizzone Martina
Campisano Salvatore
Castiglione Francesco
Finocchiaro Giovanni
Flammia Claudia
Grasso Salvatore Detto Toti
La Delfa Salvatore Detto Salvo
Licandri Paolo
Lo Castro Angela
Messina Daniela
Messina Rita
Milicia Emenuela
Mio Giovanni
Natoli Francesca
Palazzolo Nerina
Sapienza Giuseppe
Sinatra Selene
Virgillito Marialuisa
Verna Veronica
Vinci Carmela
LISTA CONDORELLI
Aiosa Antonino
Battiato Rosa
Calabro’ Silvia
Cariola Roberto
Castelli Giulia
Catania Mario
Catena Consolato
Corallo Azzurra Agata Maria
Costa Anna
Cunsolo Cinzia
D’angelo Luca
Fazio Flavia
Finocchiaro Francesco
Licandri Angelo
Messina Vincenzo
Nicotra Stefania
Oliveri Angelo
Privitera Concettina Angela detta Ketty
Raciti Mario
Rapisarda Maria Barbara
Rao Lucio
Spampinato Salvatore Giovanni
Venuti Carmelina
Agostino Ninone Sarina