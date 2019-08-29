PATERNÒ: AMPIO INCENDIO SUL MONTE CASTELLACCIO
29 agosto 2019 19:51
Ennesimo incendio di vaste proporzioni è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, su Monte Castellaccio (piccolo rilievo montuoso che si affaccia sul Simeto) tra il territorio di Paternò e Centuripe.
La zona che interessa quest’incendio rappresenta anche un sito archeologico d’interesse storico culturale del territorio paternese.
Le fiamme si stanno propagando velocemente, e si stanno estendendo ai terreni adiacenti.
Una densa nube grigia si è alzata in cielo ed è visibile da centinaia di metri.
