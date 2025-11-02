Paternò, anche oggi servizio “Taxi Solidale” per accompagnare i cittadini al cimitero

Anche oggi, domenica 2 novembre – giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti – è attivo a Paternò il servizio “Taxi Solidale” promosso dalla Misericordia, per consentire a persone anziane o con...

Anche oggi, domenica 2 novembre – giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti – è attivo a Paternò il servizio “Taxi Solidale” promosso dalla Misericordia, per consentire a persone anziane o con difficoltà motorie di raggiungere i cimiteri cittadini.

Il servizio, già operativo ieri per l’afflusso di fedeli e familiari, prosegue anche in questa seconda giornata di commemorazione, garantendo un supporto concreto a chi non può spostarsi in autonomia. La disponibilità dei volontari, compatibilmente con le altre attività istituzionali, resta attiva per tutta la giornata odierna.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando la Misericordia di Paternò al numero 095 858306, tramite chiamata o messaggio WhatsApp. Il servizio è gratuito, con possibilità di lasciare un contributo libero per sostenere le attività dell’associazione.

I cimiteri cittadini – Monumentale e Balatelle – restano aperti con orario continuato dalle 8:00 alle 17:00. Confermate anche le misure di viabilità speciale attorno alle aree cimiteriali, con percorsi regolamentati e divieti di sosta per agevolare il transito e migliorare la sicurezza.

Una presenza preziosa per la comunità paternese in una ricorrenza particolarmente sentita, che testimonia ancora una volta l’impegno dei volontari al servizio dei cittadini.