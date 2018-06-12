PATERNO' ANCORA INCENDI IN CENTRO E IN PERIFERIA: LE FOTO

Il caldo di questi giorni favorisce il propagarsi di incendi e anche oggi a Paternò la situazione è stata bollente.

Le fiamme hanno preoccupato non poco i residenti di piazza Nassirya, interessando sterpaglie e rifiuti di cui da poco avevamo ricevuto la segnalazione.

Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco, che ha provveduto allo spegnimento.

Nel tardo pomeriggio, altro incendio in contrada Palazzolo, con le fiamme che hanno lambito diverse abitazioni, ma per fortuna anche in questo caso non ci sono stati danni seri.

Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco.

La situazione diventa ogni giorni peggiore, a causa delle erbacce presenti in vari terreni non puliti e delle temperature sempre più alte.