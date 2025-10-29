Paternò, ancora un’auto distrutta dal fuoco nella notte: si indaga sull’origine del rogo

PATERNÒ – Ancora un’auto distrutta dal fuoco nella notte. L’incendio si è verificato intorno all’1.30 in via Monfalcone, una traversa di via Fiume, non lontano dal luogo dove solo la notte precedente...

PATERNÒ – Ancora un’auto distrutta dal fuoco nella notte. L’incendio si è verificato intorno all’1.30 in via Monfalcone, una traversa di via Fiume, non lontano dal luogo dove solo la notte precedente erano state incendiate altre due vetture in via Gela.

Le fiamme hanno completamente avvolto una Opel Corsa, parcheggiata lungo il bordo strada, distruggendola in pochi minuti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area.

Un’ambulanza del 118 è intervenuta per soccorrere una donna che aveva accusato un lieve malore dopo aver respirato del fumo: la donna è stata controllata in casa dal personale sanitario e, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze.

Presenti anche i tecnici dell’Enel, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’impianto elettrico della zona danneggiato dal calore, e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Le origini del rogo restano al momento in corso di accertamento, ma non si esclude la natura dolosa.

Alla luce della vicinanza temporale e geografica dei due episodi non escludono che i fatti possano essere collegati tra loro.

GRAZIE A DAVIDE PER LE FOTO