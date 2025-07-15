PATERNÒ, ANTENNA CADE DA UN TETTO E INFILZA UN’AUTO IN VIA FIUME: TRAGEDIA SFIORATA

Paternò (CT), 15 luglio 2025 – Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 19, a Paternò. Un episodio che poteva avere conseguenze ben più gravi si è verificato in via Fiume, al...

Un episodio che poteva avere conseguenze ben più gravi si è verificato in via Fiume, all’angolo di una delle zone più trafficate della città.

Secondo le prime informazioni, un’antenna di grosse dimensioni è precipitata dal tetto di un palazzo e si è schiantata su un’automobile parcheggiata, infilzandola.

Ancora da chiarire le cause del distacco improvviso: si ipotizza il cedimento strutturale della base o un problema legato al vento.

Fortunatamente, al momento dell’incidente, non vi erano passanti nella traiettoria della caduta, in una fascia oraria in cui normalmente la strada è particolarmente affollata da veicoli e pedoni.

Solo tanta paura, ma nessun ferito.

Al momento in cui scriviamo, non è ancora intervenuto nessuno sul posto.

L’auto colpita ha riportato danni evidenti, mentre la strada rimane ancora aperta al traffico, con i residenti che osservano la scena preoccupati.