PATERNÒ ANZIANA DONNA CADE IN CASA: SOCCORSA DA VIGILI DEL FUOCO E 118

Intervento di vigili del fuoco e 118 questa mattina in via Madonna della Scala nei pressi della via Garibaldi.Hanno soccorso in un appartamento un’anziana che era caduta sul pavimento e non era stata...

A cura di Redazione 22 luglio 2019 10:56

