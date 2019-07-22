PATERNÒ ANZIANA DONNA CADE IN CASA: SOCCORSA DA VIGILI DEL FUOCO E 118
Intervento di vigili del fuoco e 118 questa mattina in via Madonna della Scala nei pressi della via Garibaldi.
Hanno soccorso in un appartamento un’anziana che era caduta sul pavimento e non era stata più in grado di rialzarsi.
I pompieri di Paternò hanno dovuto forzare la porta di ingresso.
La donna, che ha circa 80 anni, era in buone condizioni seppur spaventata.
Sul posto in via precauzionale pure un ambulanza del 118, che ha visitato e preso in cura la signora, fortunatamente non si è reso necessario il trasporto all'ospedale