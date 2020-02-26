PATERNÒ ANZIANA SOCCORSA IN CASA: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL 118
Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, questa mattina, intorno alle ore 09.30 in via Cuneo nei pressi della via Fiume,
per una richiesta di soccorso in un appartamento al piano terra, per una signora 80enne che non rispondeva ai vicini.
Immediatamente avvertiti i soccorsi, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che giunti sul posto sono riusciti in breve tempo ad aprire ed entrare nell’appartamento permettendo l’accesso ai medici del 118 nel
frattempo giunti sul posto.
Per fortuna nessuna grave conseguenza per la signora, che è stata visitata dal personale del 118.